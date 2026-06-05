La percusión del descontento: el estruendo de las cazuelas como banda sonora del hartazgo en Cuba

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La musicógrafa e investigadora cubana Rosa Marquetti publicó una reflexión en la que traza un paralelismo entre el sonido histórico de los tambores como lenguaje de resistencia de las personas esclavizadas y el golpe de los calderos vacíos que retumba cada noche en las calles de Cuba, y concluye que la fase transicional en la isla ya ha comenzado.
El texto, difundido este miércoles en su perfil de Facebook, surge en medio de una oleada sostenida de cacerolazos que sacude al país como consecuencia de una crisis energética sin precedentes que ha dejado a millones de cubanos con apagones con más de 24 horas continuas.
"El sonido de los calderos vacíos va siendo la banda sonora de estos tiempos, la identidad de un momento que trascenderá no solo por ser en sí mismo una suerte de cadencia musical comprometida, toque de protesta con un mensaje único: es el grito desde el abismo del que hay que salir", escribió Marquetti.
La investigadora evocó la rebelión de Stono, ocurrida en Carolina del Sur en 1739, la mayor insurrección de personas esclavizadas en las 13 colonias británicas de América del Norte, donde los tambores funcionaron como estrategia comunicacional deliberada de los insurrectos.
Señaló que, tras aquella rebelión, los amos esclavistas establecieron leyes que prohibían los tambores en zonas de Estados Unidos y Perú, aterrados ante un lenguaje que escapaba a su control.
El paralelismo con Cuba es directo. "Hoy en nuestro país el grito ensordecedor del metal percutido lleva también un mensaje perturbador a los oídos de los amos: el sonido de la desesperación ante las carencias que agreden la dignidad y el profundo enojo frente a los mandantes y su corrupción", argumentó.
Para Marquetti, sin embargo, la represión no detiene lo inevitable. "Esa fase transicional ya ha comenzado. Tocar fondo es el primer peldaño para comenzar de nuevo".
Las protestas se multiplicaron esta semana en varios puntos del país. En la madrugada de este viernes, vecinos del reparto Zamora, en Marianao, protagonizaron un cacerolazo tras seis días con apagones de 21 horas y sin agua corriente.
En Santiago de Cuba, residentes del reparto Micro 2 salieron a las calles tras más de 10 días sin electricidad por un transformador roto que el régimen no ha reparado.
El miércoles, el Vedado fue escenario de un cacerolazo a plena luz del día en la intersección de 13 y M, con presencia policial masiva posterior para intimidar a los vecinos.
Las cifras de conflictividad social son históricas. Cuba registró más de 1,300 protestas en mayo, según datos del Observatorio Cubano de Conflictos, que también contabilizó 1,245 protestas en marzo y 1,133 en abril, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior.
La respuesta del régimen ha seguido un patrón sistemático, que incluye despliegues policiales, represión con golpes a manifestantes -documentada en el municipio de Playa el 14 de mayo-, y al menos 14 detenciones registradas por Cubalex desde el 6 de marzo.
Preguntas frecuentes sobre las protestas y la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están realizando cacerolazos en Cuba?
Los cacerolazos en Cuba son una forma de protesta contra la crisis energética sin precedentes que ha dejado a millones de cubanos sin electricidad durante largas horas. Estas manifestaciones también expresan el descontento generalizado por la falta de servicios básicos, como el agua y el transporte, y por la situación económica y social del país.
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¿Cuál es el significado histórico del uso de calderos en las protestas cubanas?
La musicógrafa Rosa Marquetti trazó un paralelismo entre el uso de tambores por parte de personas esclavizadas como forma de resistencia y el actual uso de calderos vacíos en Cuba. El golpe de calderos vacíos se ha convertido en un símbolo de protesta y desesperación ante las carencias que agreden la dignidad de los cubanos.
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¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante las protestas?
El gobierno cubano ha respondido a las protestas con un patrón sistemático de represión, incluyendo despliegues policiales y detenciones de manifestantes. Sin embargo, el régimen ha sido cauteloso en evitar una represión abierta que podría desencadenar una respuesta social a gran escala.
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¿Qué papel tiene la comunidad internacional en la crisis cubana?
La comunidad internacional ha mostrado interés en la situación de Cuba, con iniciativas como el Convoy Nuestra América que busca enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas acciones podrían politizar la crisis y no abordan las causas internas del colapso económico y social en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.