La percusión del descontento: el estruendo de las cazuelas como banda sonora del hartazgo en Cuba

El régimen escucha un ruido cada vez más difícil de ignorar: el de las ollas vacías

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La musicógrafa e investigadora cubana Rosa Marquetti publicó una reflexión en la que traza un paralelismo entre el sonido histórico de los tambores como lenguaje de resistencia de las personas esclavizadas y el golpe de los calderos vacíos que retumba cada noche en las calles de Cuba, y concluye que la fase transicional en la isla ya ha comenzado.

El texto, difundido este miércoles en su perfil de Facebook, surge en medio de una oleada sostenida de cacerolazos que sacude al país como consecuencia de una crisis energética sin precedentes que ha dejado a millones de cubanos con apagones con más de 24 horas continuas.

"El sonido de los calderos vacíos va siendo la banda sonora de estos tiempos, la identidad de un momento que trascenderá no solo por ser en sí mismo una suerte de cadencia musical comprometida, toque de protesta con un mensaje único: es el grito desde el abismo del que hay que salir", escribió Marquetti.

Captura de Facebook/Rosa Marquetti

La investigadora evocó la rebelión de Stono, ocurrida en Carolina del Sur en 1739, la mayor insurrección de personas esclavizadas en las 13 colonias británicas de América del Norte, donde los tambores funcionaron como estrategia comunicacional deliberada de los insurrectos.

Señaló que, tras aquella rebelión, los amos esclavistas establecieron leyes que prohibían los tambores en zonas de Estados Unidos y Perú, aterrados ante un lenguaje que escapaba a su control.

El paralelismo con Cuba es directo. "Hoy en nuestro país el grito ensordecedor del metal percutido lleva también un mensaje perturbador a los oídos de los amos: el sonido de la desesperación ante las carencias que agreden la dignidad y el profundo enojo frente a los mandantes y su corrupción", argumentó.

Para Marquetti, sin embargo, la represión no detiene lo inevitable. "Esa fase transicional ya ha comenzado. Tocar fondo es el primer peldaño para comenzar de nuevo".

Las protestas se multiplicaron esta semana en varios puntos del país. En la madrugada de este viernes, vecinos del reparto Zamora, en Marianao, protagonizaron un cacerolazo tras seis días con apagones de 21 horas y sin agua corriente.

En Santiago de Cuba, residentes del reparto Micro 2 salieron a las calles tras más de 10 días sin electricidad por un transformador roto que el régimen no ha reparado.

El miércoles, el Vedado fue escenario de un cacerolazo a plena luz del día en la intersección de 13 y M, con presencia policial masiva posterior para intimidar a los vecinos.

Las cifras de conflictividad social son históricas. Cuba registró más de 1,300 protestas en mayo, según datos del Observatorio Cubano de Conflictos, que también contabilizó 1,245 protestas en marzo y 1,133 en abril, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior.

La respuesta del régimen ha seguido un patrón sistemático, que incluye despliegues policiales, represión con golpes a manifestantes -documentada en el municipio de Playa el 14 de mayo-, y al menos 14 detenciones registradas por Cubalex desde el 6 de marzo.