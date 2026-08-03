Cuba amanece con solo el 14% del suministro eléctrico restablecido en La Habana tras el sexto apagón total del año

Cuba amaneció este lunes con apenas una fracción de su red eléctrica operativa en la capital, luego de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriera su sexta desconexión total del año en la noche del domingo.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su página de Facebook, el restablecimiento en La Habana alcanzaba apenas el 14,27% de los clientes de la ciudad.

La entidad estatal detalló que se habían energizado 12 subestaciones y 29 circuitos de distribución, beneficiando a 87,480 clientes con 78,51 MW. Entre los servicios recuperados figuran 19 hospitales y dos impulsores de abasto de agua. La UNE advirtió que el proceso continuaría «de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones del SEN».

El colapso del domingo se produjo apenas 24 horas después de una desconexión parcial en el occidente del país ocurrida el sábado, provocada por un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara, que había dejado sin electricidad a unas 4,5 millones de personas en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

El sistema no había terminado de recuperarse de ese golpe cuando llegó el nuevo colapso total.

El porcentaje de restablecimiento registrado esta madrugada apenas supera el 12,9% que la UNE logró en La Habana tras el apagón del 10 de julio, lo que ilustra el patrón de recuperación lenta y parcial que se repite en cada colapso.

Julio fue el mes más crítico del año: el SEN colapsó totalmente al menos tres veces —el 6, el 10 y el 14 de ese mes— y el déficit llegó a superar los 2,315 MW el 24 de julio, según reportes de la propia UNE.

Las causas de fondo son estructurales: infraestructura termoeléctrica obsoleta, averías recurrentes en las centrales y escasez de combustible, problemas que el régimen no ha logrado resolver tras años de crisis energética sostenida. El 31 de julio, la UNE reportaba aún 2,042 MW de afectación a las 7:00 p.m., con apenas 1,013 MW de disponibilidad frente a una demanda de 3,114 MW.

El hartazgo ciudadano se expresa sin filtros en las redes sociales. Ante el anuncio de la nueva desconexión, los comentarios en la publicación de la UNE reflejaron la desesperación acumulada: «La pregunta es ¿cuándo está conectado?», «el SEN está peor que una persona con Alzheimer» y «se cae más que los niños aprendiendo a caminar», fueron algunas de las reacciones recogidas.

Ese malestar ya se había traducido en movilización callejera durante los meses anteriores. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, junio de 2026 registró 107 protestas presenciales, casi el doble del récord previo, con 82 de ellas concentradas en La Habana.

Cubalex elevó esa cifra a 253 manifestaciones en todo el país durante ese mes, con un pico de 31 eventos en un solo día. Las protestas continuaron en julio, impulsadas por la combinación de apagones prolongados, falta de agua y escasez de alimentos.

Mientras La Habana amanece con el 85% de sus clientes aún sin electricidad, la UNE no ha ofrecido un plazo estimado para la recuperación completa del sistema.