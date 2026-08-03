Cuba intenta recuperar el sistema eléctrico tras el sexto apagón total del año

La Unión Eléctrica (UNE) informó este lunes que trabaja en el restablecimiento gradual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras el colapso total registrado en la noche del domingo, el sexto apagón general del año en Cuba.

Según el comunicado oficial de la UNE en Facebook, a las 8:41 de la mañana ya se encontraban en proceso de arranque las Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, las Unidades 5 y 8 de la CTE Máximo Gómez, y la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Además, tres instalaciones adicionales aguardaban condiciones técnicas para sumarse: la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton» y la CTE Antonio Guiteras, la mayor termoeléctrica del país, ubicada en Matanzas.

El medio estatal Canal Caribe añadió que en ese mismo momento «sincronizan al Sistema Eléctrico dos unidades de Energás Boca de Jaruco», en Mayabeque, un punto de arranque rápido que permite crear microsistemas para reactivar las plantas mayores.

Desde Cienfuegos llegó otra señal de recuperación parcial: la empresa eléctrica provincial logró crear una isla de generación con la Central Eléctrica Junco Sur desde las 2:30 de la madrugada, con la que brindaba servicio al Hospital Provincial, el Hospital Pediátrico y a ETECSA, mientras trabajaba para incorporar también el Hospital de Especialidades CEA.

En Camagüey, el panorama a las 8:20 de la mañana era de electricidad exclusivamente para servicios esenciales: bombeo de agua, los hospitales Provincial, Materno, Oncológico, Amalia Simoni, Pediátrico y Militar, y la sección de televisión, según informó en sus redes la Empresa Eléctrica de esa provincia.

En La Habana, el restablecimiento avanzaba a un ritmo mínimo: apenas el 14% del suministro eléctrico había sido recuperado a primera hora, equivalente a 87,480 clientes y 78,51 MW, con 12 subestaciones y 29 circuitos energizados, entre ellos 19 hospitales y dos impulsores de abasto de agua.

El colapso del domingo se produjo apenas 24 horas después de una desconexión parcial en el occidente del país, ocurrida el sábado por un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara, que había dejado sin electricidad a unas 4,5 millones de personas en cinco provincias occidentales.

El sistema no había terminado de recuperarse de ese golpe cuando llegó el nuevo colapso total, confirmado por la UNE a las 22:43 del domingo.

En lo que va de 2026, el SEN ha colapsado totalmente al menos seis veces, con un déficit estructural que ha superado los 2,000 MW de forma recurrente, una infraestructura termoeléctrica deteriorada y escasez crónica de combustible.

La crisis ha detonado protestas masivas en todo el país: solo en junio se registraron 107 manifestaciones presenciales según el Observatorio Cubano de Conflictos, con La Habana como epicentro.

La UNE indicó que el proceso de recuperación continuaría «de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones del SEN», una fórmula que los cubanos ya conocen de memoria tras meses de colapsos repetidos.