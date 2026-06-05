Arnaldo Tamayo, el cubano que fue al espacio y lo ponen a sembrar un cedro

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba publicó en sus redes sociales un video en el que Arnaldo Tamayo Méndez, el primer cubano en viajar al espacio, aparece sembrando un cedro al concluir un encuentro con jóvenes de la División de Tanques de las FAR.
Las imágenes, difundidas por la cuenta oficial del MINFAR, muestran al general de brigada en la reserva —con uniforme verde olivo, gorra militar y numerosas condecoraciones en el pecho— removiendo tierra roja con una pala junto a una pequeña planta de cedro, mientras soldados jóvenes y un tanque de guerra aparecen al fondo.
El texto que acompaña la publicación es escueto: «Con la siembra de un cedro concluyó el encuentro del Héroe de la República de Cuba Arnaldo Tamayo Méndez con jóvenes de la División de Tanques».
El video lleva estampada la marca de agua «Raúl es Raúl» con estrellas doradas, parte de una campaña de reivindicación de la figura de Raúl Castro dentro de las FAR, y fue acompañado de los hashtags #FARCuba y #RaúlEsRaúl.
La imagen contrasta con la estatura histórica del protagonista. Tamayo, que hoy tiene 84 años, se convirtió el 18 de septiembre de 1980 en el primer cubano, el primer latinoamericano y el primer afrodescendiente en viajar al espacio, a bordo de la Soyuz 38 junto al cosmonauta soviético Yuri Romanenko, en el marco del programa soviético Intercosmos.
Aquella misión duró siete días y veinte horas, completó 124 órbitas alrededor de la Tierra y se acopló a la estación espacial Salyut 6. Tamayo había sido seleccionado en marzo de 1978 entre 600 candidatos para integrar el programa.
Desde entonces, el régimen lo ha utilizado de forma recurrente en actos oficiales, ceremonias y campañas de imagen.
La publicación no pasó desapercibida en redes sociales. El tono de muchos comentarios fue irónico ante la imagen de un hombre que orbitó la Tierra siendo puesto a sembrar un árbol como acto propagandístico.
No es la primera vez que Tamayo genera polémica en redes. En octubre de 2019, el cosmonauta lanzó insultos en Twitter contra cubanos críticos del gobierno, a quienes llamó «la gusanera anticubana, apátrida y putrefacta», y advirtió que «los nuevos mercenarios en redes también serán aplastados como gusanos». Aquellos mensajes generaron burlas adicionales por sus notorias faltas de ortografía.
En 2017, la UNESCO le entregó una medalla en reconocimiento a su trayectoria, un honor que contrasta con el papel decorativo y propagandístico que el régimen le sigue asignando décadas después de su hazaña espacial.
Preguntas frecuentes sobre Arnaldo Tamayo Méndez y su papel actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Arnaldo Tamayo Méndez?
Arnaldo Tamayo Méndez es el primer cubano, primer latinoamericano y primer afrodescendiente en viajar al espacio. Lo hizo el 18 de septiembre de 1980 a bordo de la Soyuz 38, junto al cosmonauta soviético Yuri Romanenko, como parte del programa soviético Intercosmos.
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¿Por qué Arnaldo Tamayo Méndez fue visto sembrando un cedro?
Arnaldo Tamayo Méndez fue visto sembrando un cedro como parte de un acto propagandístico del régimen cubano. Esto ocurrió al concluir un encuentro con jóvenes de la División de Tanques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en un intento del régimen de utilizar su figura histórica para actos de adoctrinamiento.
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¿Cuál ha sido la postura de Arnaldo Tamayo Méndez respecto a los críticos del gobierno cubano?
Arnaldo Tamayo Méndez ha mostrado una postura crítica hacia los opositores del gobierno cubano. En 2019, causó polémica al lanzar insultos en Twitter contra los críticos del gobierno, llamándolos "la gusanera anticubana, apátrida y putrefacta".
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¿Cómo se compara la hazaña de Arnaldo Tamayo Méndez con la de otros afrodescendientes en la exploración espacial?
Arnaldo Tamayo Méndez fue el primer afrodescendiente en el espacio en 1980, mientras que Victor J. Glover es el primer afrodescendiente en viajar a la vecindad de la Luna en 2026. Ambos hitos son significativos en la historia de la exploración espacial, marcando avances para los afrodescendientes en este campo.
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¿Qué simboliza la campaña "Raúl es Raúl" dentro de las FAR?
La campaña "Raúl es Raúl" es un intento de reivindicar la figura de Raúl Castro dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Esta campaña se refleja en actos y publicaciones que buscan fortalecer la imagen del exlíder cubano en un contexto de creciente crítica y presión internacional hacia el régimen.
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