«Los apagones no van a volver»: la promesa de Abel Prieto que el tiempo destruyó

En enero de 2003, Abel Prieto, entonces ministro de Cultura del régimen cubano, prometió ante las cámaras de Radio Nederland en Porto Alegre, Brasil, que los apagones que marcaron el Período Especial no regresarían jamás a Cuba. Más de dos décadas después, esa promesa quedó sepultada bajo la peor crisis energética de la historia reciente de la isla.

La declaración se produjo durante el Tercer Foro Social Mundial, un evento de la izquierda internacional al que el régimen envió una delegación de alrededor de 200 personas.

Prieto fue categórico: «Está, por ejemplo, garantizada la generación de la energía eléctrica con petróleo nacional, un esfuerzo muy particular que se ha hecho en los últimos tiempos. Se ha hecho una reforma tecnológica, una renovación tecnológica en las termoeléctricas para utilizar el petróleo cubano para generar la energía eléctrica de la red nacional».

Y remató con una frase que hoy resulta demoledora: «Aquellos apagones que nos ensombrecieron espiritual y literalmente en los 90 no van a volver».

También aseguró: «No creo que jamás en ningún momento regresaremos a los momentos más duros de aquella etapa tan dura del 93, 94».

La realidad de 2024 y 2025 desmintió cada una de esas palabras con datos concretos.

En agosto de 2024, Cuba cerró el mes con un déficit récord de generación eléctrica de 1,305 MW. En septiembre, ese déficit superó los 1,500 MW, con cortes de más de 12 horas diarias en muchas zonas del país.

El 18 de octubre de 2024, la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras provocó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, dejando a toda la isla sin electricidad.

En noviembre de ese mismo año, el huracán Rafael provocó una segunda desconexión total del sistema, con un déficit máximo de 1,768 MW registrado el 6 de noviembre.

La situación no mejoró en 2025 ni en 2026. El propio gobierno cubano reconoció que 2025 fue el año de «mayor ausencia de combustible» en la historia reciente del sistema eléctrico.

El 16 de marzo de 2026, Cuba sufrió una nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional, la sexta en año y medio, con estimaciones oficiales de que alrededor del 61% del país sufría cortes simultáneos. En algunas zonas, los cortes rebasaron las 24 horas consecutivas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, terminó por admitir lo que Prieto había prometido que nunca ocurriría: «No vamos a eliminar los apagones» y «2026 será un año difícil».

La fragilidad del sistema volvió a quedar en evidencia este mismo 5 de junio. La Unión Eléctrica informó la salida del Sistema Electroenergético Nacional de la unidad 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel, por causas que ni siquiera fueron explicadas oficialmente, y de la termoeléctrica Antonio Guiteras por un nuevo salidero en la caldera. En el caso de la Guiteras, la planta más importante del país, se trató de su decimotercera salida del sistema en lo que va de 2026 y ocurrió menos de 24 horas después de haber sido reconectada, un reflejo del deterioro y la inestabilidad que caracterizan actualmente la generación eléctrica en Cuba.

Mientras tanto, Prieto —hoy presidente de Casa de las Américas— continuó alineado con el discurso oficial. En febrero de 2026 participó en la presentación de las Obras Escogidas de Raúl Castro, exaltándolo como «guía». En mayo publicó en X que «Cuba está firme», sin hacer referencia alguna a su promesa de 2003.

La infraestructura eléctrica cubana nunca fue modernizada de forma sostenida, como Prieto anunció aquel enero en Brasil. El sistema que debía garantizar la energía para siempre colapsó repetidamente, sometiendo a los cubanos a cortes más severos que los del Período Especial que el funcionario juró que no volvería.