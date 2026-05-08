"Voces con Fidel": Otro libro de loa al dictador en su centenario

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Mientras más del 80% de los cubanos vive en extrema pobreza y hay provincias con apagones de más de 20 horas diarias, la maquinaria propagandística del régimen y sus aliados internacionales sigue a pleno rendimiento: acaba de aparecer un nuevo libro de alabanzas a Fidel Castro titulado Voces con Fidel. Memoria y legado revolucionario, editado con el respaldo institucional del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Centro Fidel Castro Ruz de La Habana.

El volumen, que reúne textos de 44 autores cubanos e internacionales, fue editado por el periodista español Pascual Serrano y el activista David Rodríguez Fernández, y publicado por la editorial valenciana L'Encobert, según reporta el sitio cubainformacion. Sus propios promotores no se molestan en disimular el propósito: lo llaman «un arsenal de ideas para la batalla cultural» y «una herramienta política para preservar la memoria revolucionaria».

El libro se enmarca en el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», declarado tras la aprobación oficial del régimen en el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en julio de 2025 para conmemorar el centenario del nacimiento del dictador el 13 de agosto de 2026.

La sinopsis del libro, citada por sus propios autores, proclama sin rubor que «el siglo XX ha dejado a varios líderes que pasarán a la historia, pero ninguno como Fidel Castro», y que 44 personas escriben sobre él para que «nunca su legado se olvide». Una afirmación que, a juzgar por la cantidad de libros, murales, coloquios y campañas que el régimen dedica al dictador, parece una terrible amenaza que se va cumpliendo.

Entre los firmantes del volumen figuran nombres habituales del universo oficialista: Silvio Rodríguez, Aleida Guevara, René González, Abel Prieto, Rosa Miriam Elizalde y Enrique Ubieta por la parte cubana; y por la internacional, Evo Morales, Atilio Borón, Vijay Prashad, el actor Willy Toledo y el periodista Ignacio Ramonet, biógrafo oficial de Castro y autor de Cien horas con Fidel, que fue el libro más leído en Cuba en 2018 según los medios oficiales. Ramonet, propagandista habitual del régimen, fue nombrado miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, presentará el libro en Valencia el 13 de mayo y en Alicante el 14 de mayo.

El volumen se complementa con fotografías íntimas de Álex Castro, hijo del dictador, y una portada diseñada por Javier Parra, autor del mural «El Gigante» en homenaje a Fidel. Sus autores aseguran que «el arte visual también forma parte de esta trinchera cultural frente al neoliberalismo». Cuesta 20 euros.

Los beneficios de la venta, han declarado, se destinarán a la electrificación solar del Hospital William Soler en La Habana, lo que implica reconocer de forma indirecta el colapso energético de la Isla: el mismo régimen que llena librerías de hagiografías no puede mantener encendidas las luces de sus hospitales. El déficit energético alcanzó 1,885 MW en marzo de 2026, con apagones de hasta 25 horas y más en algunas zonas.

Esa contradicción no es nueva. Cuando Cubadebate invitó a descargar libros sobre Fidel Castro a finales de 2025, usuarios en redes sociales respondieron pidiendo alimentos y medicinas. Un comentario resumió el sentir popular con precisión: «1926–2026, 100 años de esclavitud».

Mientras tanto, la crisis humanitaria que devora Cuba no cede: cinco provincias —La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba— se encuentran en niveles extremos de inseguridad alimentaria, y el 33,9% de los hogares reportó hambre en 2025, nueve puntos más que el año anterior. El régimen, fiel a su tradición, responde con más papel impreso sobre el Comandante.

El libro será presentado también en La Habana durante el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto del 10 al 13 de agosto de 2026 en el Palacio de Convenciones, como parte de las actividades de la brigada solidaria que está organizando la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí. Para entonces, el régimen habrá acumulado décadas de práctica en el arte de describir a Fidel con hagiografía revolucionaria mientras el pueblo cubano sigue esperando luz, comida y libertad.