Abel Prieto se une a la propaganda política tras amenazas de Trump: «Cuba está firme»

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Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas y uno de los principales portavoces culturales del régimen cubano, publicó este sábado en X un mensaje de respaldo a la narrativa oficial tras la marcha del 1 de Mayo, afirmando que «frente a las amenazas del Imperio, frente al coro anexionista, frente al cerco, Cuba está firme».

El tuit de Prieto llegó horas después de que Donald Trump firmara el viernes una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, apuntando a entidades financieras extranjeras y bloqueando activos en sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

La medida se suma a las más de 240 sanciones impuestas por la administración Trump desde enero de 2026.

En su publicación, Prieto citó directamente a Miguel Díaz-Canel: «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», y destacó que más de seis millones de cubanos firmaron la campaña «Mi firma por la Patria» antes de marchar el Primero de Mayo.

El régimen anunció 6.230,973 firmas en esa campaña, con el ministro Bruno Rodríguez afirmando que representan el 81% de la población.

Sin embargo, el opositor José Daniel Ferrer y otros activistas denunciaron coerción masiva en centros de trabajo, escuelas y Comités de Defensa de la Revolución para obtener las firmas, calificando la campaña de «farsa propagandística».

La marcha del 1 de Mayo fue trasladada de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, con el argumento oficial de «austeridad» ante el «bloqueo energético».

La asistencia fue notablemente baja en comparación con años anteriores, con fuerte presencia de seguridad y presión sobre trabajadores y estudiantes para asistir.

Raúl Castro, de 94 años y visiblemente deteriorado, presidió el acto político y recibió simbólicamente los dos libros con las firmas recolectadas.

El contexto en que Prieto lanza su mensaje es de máxima tensión. El jueves, Trump amenazó en una cena privada en West Palm Beach con desplegar el portaviones USS Abraham Lincoln a cien metros de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen, afirmando que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente».

Prieto lleva meses siendo uno de los portavoces más activos del régimen en redes sociales. En marzo, durante las protestas en Morón, Ciego de Ávila, llamó en X a «mantenernos unidos junto a Díaz-Canel» y sugirió que el Mossad israelí estaba detrás de los disturbios.

Sus publicaciones han generado rechazo masivo entre cubanos, quienes le señalan la contradicción entre su discurso y la realidad de apagones de entre 10 y 25 horas diarias, hospitales colapsados y escasez generalizada. Un usuario le respondió en abril: «Más humillante es morir de hambre y vivir del trabajo del familiar en EE.UU.»

Cuba enfrenta una proyección de contracción económica del 7,2% en 2026 y una caída acumulada del 23% del PIB desde 2019, en lo que constituye la peor crisis económica de la Isla en décadas.

El embargo energético impuesto por la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero, ha reducido entre el 80 y el 90% las importaciones petroleras cubanas, con al menos siete tanqueros interceptados, según datos disponibles a esta fecha.