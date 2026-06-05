Madre cubana se reencuentra con sus hijos 11 meses después de ser deportada de EE.UU.: «Sentía que me desmayaba»

Una cubana identificada en TikTok como Yadi (@yadicool6) compartió este jueves uno de esos reencuentros que ponen un nudo en la garganta. Después de 11 meses separada de sus hijos tras ser deportada de Estados Unidos, volvió a abrazarlos en el aeropuerto de Cancún, México.

Yadi, que en redes se presenta como «tu cubana viviendo en Cancún», contó que sus hijos viajaron desde Houston, Texas, para verla. Salieron de casa a las cinco de la mañana y llegaron a México cerca de las cinco de la tarde, después de una larga jornada de viaje y espera.

Pero nada la preparó para el momento en que los vio aparecer.

«La cara se me comenzó a poner roja como un tomate, sentía que mi cuerpo me estaba apretando bien duro, sentía que me estaba desmayando», relató emocionada.

En el video se ve a sus hijas, Catherine y Emily, junto a su hermano, corriendo hacia ella por la terminal del aeropuerto. Yadi apenas logra mantenerse en pie mientras los abraza entre lágrimas, en una escena que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok.

La cubana reconoció que estos meses han sido especialmente difíciles para toda la familia.

«Hemos pasado por muchas cosas. Ha sido un tiempo muy duro, de reflexionar, recapacitar y aprender a convivir con esta situación. Toda esta separación ha sido terrible, no se la deseo a nadie», confesó.

Entre los comentarios, muchos usuarios se identificaron con el dolor de la distancia. Una seguidora resumió el sentimiento de muchos emigrantes al escribir: «Qué injusticia lo que le han hecho a estos niños ciudadanos americanos y a muchos más».

Más allá de las cifras o los debates migratorios, la historia de Yadi refleja una realidad que conocen miles de familias cubanas: madres e hijos separados por fronteras, trámites y decisiones que escapan a su control, obligados a esperar meses —o incluso años— para volver a darse un abrazo.

Y cuando ese momento finalmente llega, las palabras sobran. Basta ver las lágrimas de Yadi al reencontrarse con sus hijos para entender por qué ella misma lo resumió de una forma tan sencilla como desgarradora: «Sentía que me estaba desmayando».