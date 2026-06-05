Madre cubana se reencuentra con sus hijos 11 meses después de ser deportada de EE.UU.: «Sentía que me desmayaba»

Una cubana identificada en TikTok como Yadi (@yadicool6) compartió este jueves uno de esos reencuentros que ponen un nudo en la garganta. Después de 11 meses separada de sus hijos tras ser deportada de Estados Unidos, volvió a abrazarlos en el aeropuerto de Cancún, México.
Yadi, que en redes se presenta como «tu cubana viviendo en Cancún», contó que sus hijos viajaron desde Houston, Texas, para verla. Salieron de casa a las cinco de la mañana y llegaron a México cerca de las cinco de la tarde, después de una larga jornada de viaje y espera.
Pero nada la preparó para el momento en que los vio aparecer.
«La cara se me comenzó a poner roja como un tomate, sentía que mi cuerpo me estaba apretando bien duro, sentía que me estaba desmayando», relató emocionada.
En el video se ve a sus hijas, Catherine y Emily, junto a su hermano, corriendo hacia ella por la terminal del aeropuerto. Yadi apenas logra mantenerse en pie mientras los abraza entre lágrimas, en una escena que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok.
La cubana reconoció que estos meses han sido especialmente difíciles para toda la familia.
«Hemos pasado por muchas cosas. Ha sido un tiempo muy duro, de reflexionar, recapacitar y aprender a convivir con esta situación. Toda esta separación ha sido terrible, no se la deseo a nadie», confesó.
Entre los comentarios, muchos usuarios se identificaron con el dolor de la distancia. Una seguidora resumió el sentimiento de muchos emigrantes al escribir: «Qué injusticia lo que le han hecho a estos niños ciudadanos americanos y a muchos más».
Más allá de las cifras o los debates migratorios, la historia de Yadi refleja una realidad que conocen miles de familias cubanas: madres e hijos separados por fronteras, trámites y decisiones que escapan a su control, obligados a esperar meses —o incluso años— para volver a darse un abrazo.
Y cuando ese momento finalmente llega, las palabras sobran. Basta ver las lágrimas de Yadi al reencontrarse con sus hijos para entender por qué ella misma lo resumió de una forma tan sencilla como desgarradora: «Sentía que me estaba desmayando».
Preguntas frecuentes sobre la separación y reencuentro familiar en la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el impacto emocional de la separación familiar en los emigrantes cubanos?
La separación familiar causa un profundo impacto emocional en los emigrantes cubanos, quienes a menudo experimentan sentimientos de tristeza, ansiedad y desesperación al estar lejos de sus seres queridos. Esta situación se refleja en los reencuentros emotivos que se viralizan en redes sociales, donde los abrazos y llantos evidencian el dolor acumulado durante años de separación.
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¿Por qué son tan frecuentes los reencuentros familiares en aeropuertos para los cubanos?
Los reencuentros familiares en aeropuertos son frecuentes debido a la migración masiva de cubanos que han dejado la isla en busca de mejores oportunidades. Estos reencuentros se convierten en momentos memorables para las familias separadas por largos periodos, y a menudo se comparten en plataformas como TikTok, donde otros cubanos que viven experiencias similares pueden identificarse y compartir su empatía.
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¿Qué desafíos enfrentan las madres cubanas al emigrar y dejar a sus hijos atrás?
Las madres cubanas enfrentan desafíos emocionales y logísticos significativos al emigrar y dejar a sus hijos atrás. Además del dolor de la separación, deben lidiar con procesos migratorios complejos y la incertidumbre sobre cuándo podrán reunirse nuevamente con sus hijos. Esta situación se agrava por las restricciones de viaje y las dificultades económicas que obligan a muchos a tomar decisiones difíciles.
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¿Cómo se refleja la realidad de la migración cubana en las redes sociales?
La realidad de la migración cubana se refleja ampliamente en las redes sociales a través de videos de reencuentros familiares que se vuelven virales. Estos contenidos no solo muestran el impacto emocional de la separación, sino que también sirven como plataforma para que los emigrantes compartan sus historias, se apoyen mutuamente y mantengan vivas las esperanzas de reunirse con sus seres queridos en el futuro.
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