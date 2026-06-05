¡Creía que su padre no lo sabía! Llegó de sorpresa a Cuba y esto pasó

Un cubano emigrado organizó una visita sorpresa a su padre en la isla convencido de que nadie lo esperaba, pero el reencuentro tomó un giro inesperado que quedó grabado en un video viral publicado en TikTok por el usuario @bdaylin15.

El clip, que acumula miles de reacciones, muestra el momento del encuentro acompañado de una canción emotiva sobre la distancia y el amor entre padre e hijo, con versos que resumen lo que sienten miles de cubanos separados de sus familias: «Sé que a veces crees que no te doy importancia / Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia / No creas que no te extraño, que no tengo ansia / Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia».

El protagonista creía haber guardado el secreto de su llegada, pero el padre —según sugiere el video— ya lo sabía o preparó algo a su vez, lo que convirtió el momento en una doble sorpresa cargada de emoción.

La letra que acompaña las imágenes condensa el peso de la separación prolongada: «Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré / Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé / Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré / Y me quedo contigo, desafiando el destino».

Este tipo de reencuentros se ha convertido en un fenómeno viral sostenido en TikTok durante 2025 y 2026, impulsado por la emigración masiva que ha separado a miles de familias cubanas durante años.

El patrón se repite con frecuencia: el emigrado organiza la visita en secreto, la familia no sabe, y la reacción queda grabada. Ayer, otra persona apareció por sorpresa en Cuba tras siete años sin ver a los suyos.

El pasado martes, una cubana llamada Isaura Moreno llegó de sorpresa a su madre con un ramo de girasoles, en otro caso que conmovió a los usuarios de la red social.

En mayo, una familia en Cuba casi no pudo con la emoción cuando sus seres queridos aparecieron sin previo aviso, y ese mismo mes un hijo se reencontró con su familia tras tres años de separación.

A principios de año, un padre llegó sin avisar y provocó una desgarradora reacción en su hijo, mientras que en otro caso un padre cubano fue al aeropuerto creyendo que recogía un paquete y la sorpresa resultó ser su propio hijo.

Detrás de cada uno de estos videos hay años de ausencia forzada, llamadas de teléfono que no alcanzan y una crisis migratoria que ha vaciado hogares en toda Cuba, convirtiendo cada regreso —por breve que sea— en un acontecimiento que el mundo entero quiere ver.