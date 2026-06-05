Este reencuentro entre primas pequeñas en Cuba tiene a todos llorando: "Las videollamadas sí importan"

Un video publicado en TikTok el pasado domingo muestra el emotivo reencuentro de dos primas pequeñas en un aeropuerto de Cuba y ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

En el clip, de 55 segundos, las dos niñas se ven y se lanzan a abrazarse con una intensidad que sorprende a quienes lo observan, como si se conocieran de toda la vida a pesar de haber estado separadas por la distancia.

La madre de una de las niñas, la usuaria Eli Santos (@eli.santos8325), acompañó el video con una frase que tocó el corazón de muchos: «Y al final te das cuenta que las videollamadas sí importan».

El clip acumuló más de 50,400 visualizaciones, 6,082 likes y 405 comentarios en pocos días, convirtiéndose en uno de los reencuentros familiares cubanos más comentados de las últimas semanas en la plataforma.

El abrazo espontáneo entre las dos primas es la prueba visual de un vínculo construido a distancia, a través de pantallas, en ausencia del contacto físico que la migración les ha negado.

Esta realidad es muy extendida entre las familias cubanas separadas: niños que crecen sin ver en persona a sus primos, tíos, abuelos o padres, y que mantienen el lazo afectivo únicamente a través de videollamadas.

Cuando llega el reencuentro presencial, la carga emocional suele desbordarse, y esos momentos capturados en video generan una enorme empatía porque reflejan una experiencia colectiva muy extendida en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El fenómeno es recurrente en TikTok durante 2025 y 2026. A principios de este mes, otro video viral mostró a Pedro Solano regresando a Cuba tras 20 años fuera y abrazando a su madre en un aeropuerto.

En mayo, una madre recibió a su hijo en el aeropuerto de Holguín tras cuatro años sin verse, en un clip que superó las 42,400 visualizaciones.

En febrero, el reencuentro de una madre con su hijo en Cuba generó un amplio debate sobre el impacto emocional de la separación prolongada en los niños.

Y en junio de 2025, una madre cubana se reencontró con sus hijas tras cinco años de separación en un video que también conmovió a miles de personas.

Todos estos casos reflejan el mismo dolor colectivo: el de una sociedad marcada por décadas de emigración masiva que ha fragmentado familias enteras, dejando a los niños crecer separados de quienes más quieren.

El video de las dos primas, con sus hashtags #reencuentro, #amordeprimas y #siemprejuntas, resume en menos de un minuto lo que millones de familias cubanas viven a diario: la distancia que duele y el abrazo que lo dice todo.