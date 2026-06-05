Cuba viviendo en Tailandia: «La gente me dice que salí de Guatemala para guatepeor»

Una cubana residente en Tailandia ha captado la atención en Instagram con un reel en el que retrata con humor las contradicciones de su vida cotidiana en ese país asiático, desde el regateo en los mercados hasta el trauma de los apagones que, según dice, la persiguen incluso a miles de kilómetros de Cuba.

Rose Mary Ortega publicó el video en su cuenta de Instagram usando la estructura repetitiva «Soy cubana viviendo en Tailandia y obvio que...» para encadenar una serie de situaciones reconocibles para cualquier emigrante cubano.

El primer golpe de humor lo da con la frase que da título al video: «La gente me dice que salí de Guatemala para guatepeor», expresión del español que describe el paso de una situación mala a otra peor, y que en su caso alude a que Tailandia no es precisamente el destino que la mayoría imagina cuando piensa en emigrar.

El reel también revela que Rose Mary vivió antes en Italia, otro escalón de una trayectoria migratoria en múltiples etapas: «La gente me dice que no tenía que haberme ido de Italia», apunta en el video, sugiriendo que el salto de Europa a Asia no fue del todo bien recibido por quienes la rodean.

Entre las situaciones que describe, una de las más comentadas es la sorpresa de descubrir compatriotas en un destino tan alejado: «Pensé que no habían cubanos aquí hasta que empecé a crear contenido», dice, reconociendo que la comunidad cubana en Tailandia existe, aunque sea pequeña.

Otro momento del video conecta directamente con la cultura cubana: «Regateo los precios hasta en el mercado, mamita», un hábito que ha llevado hasta los mercados tailandeses.

El cierre del reel es el más cargado de significado: «Cuando se va la luz, pienso que los apagones me persiguen», una referencia directa a la grave crisis energética que Cuba arrastra desde hace años, con cortes de electricidad que en muchas provincias superan las 20 horas diarias. El trauma es tan profundo que cualquier apagón en el exterior, sin importar el país o el corto tiempo que dura, evoca de inmediato la realidad de la isla.

Tailandia es un destino atípico para la diáspora cubana, que históricamente se concentra en Estados Unidos, España o América Latina. Sin embargo, desde julio de 2024 los cubanos pueden ingresar al país sin visa por hasta 60 días en estancia turística, lo que ha facilitado el acceso inicial al territorio tailandés, aunque la residencia estable requiere permisos adicionales.