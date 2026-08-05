Cubano en Tailandia lanza mensaje para quienes piensan viajar a ese país

José, un creador de contenidos cubano residente en Tailandia, publicó un mensaje de advertencia para aquellos compatriotas que sueñan con emigrar a ese país asiático.

En un reel publicado en su cuenta de Instagram @josecubitaa_habla, el joven asegura que ir a Tailandia sin dinero ni empleo puede convertir el viaje en un error costoso.

«Cubano que quiera venir a Tailandia a pelear es por Gustavo. Cubano que quiera venir a Tailandia tiene que venir con las balas, que aquí no hay pincha», expresó.

En el argot cubano, «venir con las balas» significa llegar con dinero suficiente, y «pelear» equivale a buscar trabajo desde cero sin recursos.

El cubano fue enfático en que la única excepción viable es contar con una oferta laboral previa: «A no ser que seas un profesional y busques una empresa que te ofrezca trabajo y justifique que te necesita para esa pincha».

Otra salida que menciona es el trabajo remoto. «Si te buscas una pincha online, es otra cosa. Si tienes ingresos por internet, puedes vivir aquí. Aquí es económico comparado con Europa», señaló.

Sin esos ingresos garantizados desde el exterior, advierte, no tiene sentido arriesgarse a comenzar de cero en Tailandia. En su criterio, no existen ofertas laborales que permitan ahorrar lo suficiente como para salir adelante.

El video también aborda un supuesto cambio reciente en la política migratoria tailandesa. Según José, la estancia permitida se redujo a un mes, lo que acortaría el margen para quienes llegan sin un plan definido.

Ese dato contrasta con la exención de visa para cubanos que se hizo vigente el 15 de julio de 2024, y permitía estadías de hasta 60 días para turismo sin necesidad de visa previa.

El portal Siam Visa Pro confirma que la exención de visado es por 30 días y no incluye el derecho a trabajar. Para ejercer una actividad laboral de forma legal en Tailandia se requiere una visa de no inmigrante tipo B y un permiso de trabajo tramitado con el respaldo de un empleador tailandés. Trabajar sin ese permiso es ilegal.

Para quienes sí cuentan con ingresos del exterior existe la Destination Thailand Visa, pensada para nómadas digitales, que permite estadías de hasta 180 días renovables durante cinco años. Sin embargo, esta modalidad exige demostrar fondos bancarios de al menos 500,000 baht (unos 13,000 euros) y acreditar ingresos procedentes de fuera del país.

Quienes tengan una visa de turista pueden permanecer en Tailandia por un máximo de 60 días. «Si desea quedarse más de 60 días, puede solicitar una extensión de estadía en la Oficina de Inmigración», señalan en la web oficial.

El costo de vida en ciudades como Bangkok ronda los 35,000 a 45,000 baht mensuales para una persona sola con un estilo de vida básico, lo que equivale a cerca de 967 euros al mes según estimaciones de 2026.

El fenómeno de cubanos en Tailandia es relativamente reciente. Desde que Tailandia flexibilizó los requisitos de entrada para los ciudadanos cubanos hace dos años, el destino ganó visibilidad en redes sociales como una alternativa a los circuitos migratorios tradicionales. En junio, una cubana residente en ese país compartió su experiencia de vida allí.

José cerró su video con una frase que resume su advertencia para quienes piensan viajar a Tailandia: «Infórmate bien antes de venir y no pierdas tiempo ni dinero».