Nadador cubano Vladimir Hernández gana beca de la World Aquatics en Baréin

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El nadador cubano Vladimir Hernández, librista de 21 años especializado en distancias largas, fue seleccionado para recibir una beca en el Centro Internacional de World Aquatics ubicado en Baréin, convirtiéndose en el quinto nadador de la Isla en beneficiarse de este programa.

Según el comisionado nacional de natación, Nelson García Fernández, Hernández debía incorporarse al centro en marzo, pero el conflicto bélico en el Medio Oriente obligó a posponer su llegada hasta septiembre de 2026.

Baréin, pequeño estado insular del Golfo Pérsico, se encuentra en una zona de alta tensión por la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada a finales de marzo, lo que ha afectado la operatividad de instalaciones en toda la región.

Hernández competirá en las pruebas de 400, 800 y 1,500 metros libres, y forma parte de la delegación cubana de cuatro atletas que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto.

García Fernández explicó que esas son las plazas disponibles para Cuba: «Son las plazas que nos fueron otorgadas según el manual técnico de los juegos, dos en cada sexo, ya que la natación no pudo asistir a ningún clasificatorio de piscina ni de aguas abiertas».

Cuba ha aprovechado el programa de becas de World Aquatics de forma sostenida desde 2021. El primero en beneficiarse fue Luis Vega, especialista en mariposa, quien entrenó en el centro de Kazán, Rusia, y logró récord nacional en 200 metros.

Luego, Lorena González pasó por ese mismo centro y bajó el registro cubano en 50 metros en piscina de curso corto.

La mejor nadadora cubana de los últimos años, Elisbet Gámez, ingresó en 2022 al centro de Tailandia y en 2023 entrenó en la sede de Francia, donde estableció récords nacionales en curso corto en 50, 100 y 200 metros.

Gámez, quien se alejó temporalmente de las piscinas en 2024 por cambios en las reglas de clasificación olímpica, planea regresar para los Juegos de Santo Domingo.

Actualmente, Andrea Becali se prepara en el centro de World Aquatics en Australia, adonde llegó a finales de 2024. Este mes estableció nuevo récord nacional en 50 metros libres con 25.87 segundos, convirtiéndose en la primera cubana en bajar la barrera de los 26 segundos.

Becali superó con esa marca el registro anterior de 26.00 segundos que pertenecía a Gámez desde marzo de 2023, y competirá en Santo Domingo en las pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros libres.

La delegación cubana en natación para Santo Domingo la completan Yadiel Estrada, en 50 y 100 metros libres, y Laurent Estrada, en espalda (50, 100 y 200 metros) y 200 combinado. Laurent, quien formó parte de los relevos ganadores en los Juegos Centrocaribeños de San Salvador 2023, aspira también a ser llamada a un centro internacional de World Aquatics.

En tanto, Rodolfo Falcón Júnior, integrante de la preselección nacional, protagonizó un buen desempeño en la Liga Atlética Interuniversitaria 2026 de Puerto Rico: ganó los 1,500 metros con 16:15.61 y los 400 metros con 4:02.95, sumó plata en el relevo 4x200 libre y bronce en 200 libre con 1:57.22.

Los Juegos de Santo Domingo 2026 también funcionarán como clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que eleva la importancia del ciclo para la natación cubana.