Horóscopo del 2026-06-05 — Júpiter se prepara para un gran movimiento

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La energía de este fin de semana invita a prepararse para uno de los tránsitos más importantes del mes. El próximo 9 de junio, Júpiter se unirá a Venus antes de concluir su recorrido por Cáncer, favoreciendo el crecimiento emocional, los vínculos afectivos y la búsqueda de mayor seguridad personal.

Junio también marca el inicio de una etapa de transición. Quirón se prepara para abandonar Aries, los nodos lunares viven sus últimas semanas en Piscis y Virgo, y Mercurio comenzará a desacelerarse antes de su próxima retrogradación. El mensaje del cielo es claro: es momento de consolidar bases antes de avanzar.

Tres consejos para este fin de semana:

Ordena tus prioridades antes de iniciar nuevos proyectos.

Escucha tu intuición, pero evita decisiones impulsivas.

Dedica tiempo a fortalecer relaciones y espacios que te aporten estabilidad.

La energía del mes favorece los cambios, pero también la construcción de cimientos duraderos.

Aries

Hoy tienes más fuerza de la que crees, Aries, y eso es un regalo que no siempre se ve claro desde adentro. Venus te está empujando a suavizar ese carácter que a veces va más rápido que el corazón, y la verdad es que funciona. Hay alguien que necesita escucharte de otra manera, con más calma, con más ternura, y tú tienes esa capacidad aunque no siempre la uses. Si tienes algo pendiente con una persona querida, hoy es el día de resolverlo sin que quede nada en el aire. En lo económico, no te apresures a cerrar un trato; lo que parece urgente puede esperar un día más y salir mejor. La luna te pide que devuelvas algo que recibiste, no en dinero, sino en afecto o en tiempo. Fájate con lo que hay que hacer, pero hazlo con amor.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Leo · Consejo: Habla con el corazón antes que con la prisa.

Tauro

Para ti, Tauro, este viernes tiene el sabor de algo que por fin empieza a cuajar. Has estado trabajando sin hacer mucho ruido, poniendo un ladrillo encima del otro, y hoy el cielo te dice que ese esfuerzo silencioso es la base de lo que viene. Venus, tu planeta, está en su elemento y te llena de un magnetismo natural que atrae buenas conversaciones y oportunidades que no esperabas. En el amor, si hay una pareja que te importa de verdad, muéstraselo hoy de alguna manera concreta, aunque sea pequeña. Si estás lejos de alguien que quieres, manda ese mensaje que llevas días postergando. La luna menguante te ayuda a soltar lo que ya no sirve, esa preocupación que cargas de más. Hoy el barrio está de tu lado.

Número de la suerte: 22 · Compatibilidad: Capricornio · Consejo: Lo que construyes con las manos y el alma dura para siempre.

Géminis

Géminis, estás en tu temporada y se nota, andas con una energía que contagia a todo el que se te acerca. Hoy Venus te añade una capa de encanto que ya de por sí tienes de sobra, así que imagínate. Las conversaciones del día pueden traer algo más que palabras: una puerta que se abre, una conexión que se afirma, una noticia que llega justo cuando más la necesitabas. En lo familiar, hay una oportunidad de tender un puente que llevaba tiempo levantado; no lo dejes pasar por orgullo ni por miedo. El dinero no llega solo, pero hoy tienes la chispa para mover las cosas en la dirección correcta. La luna te invita a ser generoso con lo que sabes, con tu tiempo, con tu alegría. Un Géminis que da, recibe el doble.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Tu palabra hoy vale oro; úsala para unir, no para dispersar.

Cáncer

Cáncer, la luna es tu guía y hoy te habla bajito, con esa voz que solo tú sabes escuchar cuando te detienes un momento. Hay una gratitud que llevas guardada adentro, algo que le debes al universo o a alguien de carne y hueso, y este viernes es el momento perfecto para expresarla. En el amor, la ternura que tienes para dar es tu mayor fortaleza; no la escondas detrás del miedo a que te lastimen. Si hay familia lejos, hoy la distancia se siente menos cuando decides actuar, cuando llamas, cuando mandas algo, cuando haces sentir que están presentes aunque no estén cerca. En lo económico, la paciencia que has tenido empieza a dar frutos; no te desesperes si todavía no los ves completos. Lo que sembraste con trabajo honesto está creciendo.

Número de la suerte: 11 · Compatibilidad: Piscis · Consejo: El amor que das hoy vuelve a ti multiplicado.

Leo

Leo, hoy el sol y Venus se ponen de acuerdo para brillarte desde adentro, y eso se va a notar. Tienes una presencia que no necesita esfuerzo, pero hoy más que nunca lo que digas y lo que hagas va a dejar huella. Úsalo bien. En el trabajo o en lo que estás resolviendo, hay una solución que no habías visto porque estabas mirando muy lejos; búscala cerca, en lo sencillo. La familia y los amigos te necesitan más de lo que te dicen, y tú tienes el corazón grande para estar ahí. Si hay algo que quieres empezar en esta segunda mitad del año, este viernes es un buen día para plantarlo, aunque sea en pequeño. La luna menguante te ayuda a dejar atrás lo que pesaba; suéltalo sin drama. Lo que viene viene bueno.

Número de la suerte: 19 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Brilla, pero también ilumina a quien tienes al lado.

Virgo

Virgo, tú que sabes lo que es trabajar duro y callado, hoy el cielo te da una palmadita en el hombro y te dice: bien hecho. No siempre llega ese reconocimiento desde afuera, pero hoy puede que sí, en forma de una palabra inesperada, de un gesto de alguien que valora lo que haces. Venus te invita a salir un poco de la cabeza y entrar más en el corazón; no todo tiene que ser perfecto para ser hermoso. En el amor o en la amistad, una pequeña imperfección compartida puede ser más íntima que cualquier cosa planeada. Cuida tu cuerpo hoy, dale un descanso, un buen plato de comida, un momento de paz. La luna menguante te ayuda a soltar esa lista interminable de pendientes que te quita el sueño. Respira, que esto también es resolver.

Número de la suerte: 46 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Ser bueno contigo mismo también es una forma de echar pa'lante.

Libra

Libra, Venus te tiene en el centro de su energía hoy y eso se traduce en armonía, en esa capacidad tuya para hacer que las cosas encajen donde antes no encajaban. Si hay un conflicto pendiente, hoy tienes todas las herramientas para mediarlo con gracia. En el amor, este viernes puede traer una conversación que aclara el aire y deja todo más liviano; no le huyas, date la oportunidad. Económicamente, la balanza empieza a inclinarse a tu favor si has sido constante; no aflojes ahora que ya falta menos. La luna menguante te pide que agradezcas lo que tienes antes de pedir más, y en ese agradecimiento hay una magia que abre puertas. Hoy el barrio, la familia, los afectos, todo eso que forma tu mundo, merece tu atención completa.

Número de la suerte: 8 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: El equilibrio no es quedarse quieto; es saber cuándo moverse.

Escorpio

Escorpio, tú que no te rindes fácil, hoy el universo te reconoce esa terquedad buena que tienes, esa de seguir aunque cueste. Venus suaviza tu intensidad natural y la convierte en profundidad, en esa capacidad de conectar con la gente de verdad, sin superficialidades. Hay alguien que te admira más de lo que sabes, y hoy puede que te lo demuestre de una manera que no esperabas. En lo económico, un movimiento que hiciste hace tiempo empieza a mostrar resultados; confía en tu instinto porque rara vez te falla. La luna menguante te invita a soltar rencores o preocupaciones que ya cumplieron su ciclo; no tiene sentido cargar lo que ya no pesa hacia adelante. Hoy es viernes, y los viernes son para soltar, no para apretar.

Número de la suerte: 55 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Suelta lo que ya pasó; tus manos necesitan espacio para lo nuevo.

Sagitario

Sagitario, hoy el horizonte que tanto te gusta mirar se ve más despejado que ayer, y eso no es casualidad. Venus te toca el corazón aventurero y lo llena de calidez, de ganas de conectar, de compartir lo que eres con quienes te rodean. Si hay un proyecto o un sueño que llevas dando vueltas, este viernes en el corazón del año es un buen momento para darle forma, aunque sea en papel. En el amor, la distancia nunca ha podido con tu capacidad de hacer sentir cercano a quien quieres; usa eso hoy. La luna menguante te pide gratitud por el camino recorrido, porque aunque no siempre fue fácil, llegaste hasta aquí con los pies firmes. Eso vale mucho. Echar pa'lante es tu naturaleza, y hoy el viento sopla a favor.

Número de la suerte: 27 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El camino que elegiste con el corazón siempre lleva a buen puerto.

Capricornio

Capricornio, nadie sabe mejor que tú lo que es fajarse día a día sin pedir aplausos. Hoy Venus te recuerda que también mereces parar un momento y recibir algo bueno, un abrazo, una buena noticia, un poco de ternura que no tienes que ganarte porque ya te la mereces. En lo económico, estás en un punto de inflexión; las decisiones que tomes en estos días de mitad de año van a tener eco en los meses que siguen. Confía en lo que has construido. En familia, hay alguien que necesita saber que no está solo, y tú tienes esa solidez que da seguridad. La luna menguante te ayuda a cerrar un ciclo que venías arrastrando; no le tengas miedo al cierre, porque detrás siempre hay una apertura.

Número de la suerte: 4 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: El descanso también es parte del trabajo bien hecho.

Acuario

Acuario, hoy tu mente brillante y tu corazón generoso se encuentran en el mismo punto, y cuando eso pasa, pasan cosas bonitas. Venus te conecta con tu lado más humano, ese que a veces esconde detrás de las ideas y los planes, y hoy la gente que te rodea va a agradecerlo. Si tienes amigos o familia en otros lugares del mundo, hoy el universo facilita esa conexión; no la dejes pasar. En lo económico, una idea que parece simple puede ser el inicio de algo que resuelve más de lo que imaginas. La luna menguante te invita a devolver algo de lo que has recibido, ya sea en forma de ayuda, de consejo o simplemente de presencia. Hoy el barrio necesita tu chispa particular.

Número de la suerte: 38 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Tu originalidad es un regalo; compártela sin miedo.

Piscis

Piscis, hoy el universo entero parece hablar tu idioma. Venus y la luna menguante se unen para crear una energía que tú, más que nadie, sabes aprovechar: esa mezcla de intuición, ternura y fe que te hace tan especial. Si hay algo que sientes en el corazón pero no has dicho, hoy las palabras van a salir solas y van a llegar donde tienen que llegar. En el amor, este es un viernes para gestos simples y significativos, para recordarle a alguien que existe en tu pensamiento aunque los separe la distancia. En lo espiritual, confía en esa guía interna que nunca te ha fallado del todo; si algo se siente bien, es porque algo hay ahí. La segunda mitad del año que se acerca te trae más de lo que esperas. Prepárate para recibirlo.

Número de la suerte: 63 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que el corazón sabe, el tiempo siempre lo confirma.