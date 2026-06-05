Alerta en Pinar del Río: aumentan los casos sospechosos de hepatitis A

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La provincia de Pinar del Río registra un incremento de casos sospechosos de hepatitis A en los municipios de Pinar del Río y San Luis, según informó Radio Guamá en un reporte que enciende las alarmas en la zona.

De acuerdo con el post en Facebook del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, las autoridades sanitarias provinciales alertaron sobre el riesgo de propagación del virus y llamaron a la población a extremar las medidas de higiene.

La especialista Belkys González Robaina instó a clorar el agua de consumo, lavarse frecuentemente las manos y guardar reposo en caso de enfermedad.

La hepatitis A se transmite por agua o alimentos contaminados y por contacto directo entre personas, lo que la convierte en una enfermedad especialmente peligrosa en contextos de crisis hídrica como el que padece Pinar del Río.

Una segunda nota de Radio Guamá también reportó un aumento de casos sospechosos en Minas de Matahambre y en la propia capital provincial, lo que indica que el fenómeno se extiende a varios municipios de la provincia.

El escenario no es casual: vecinos de Entronque de Herradura, en Consolación del Sur, llevan más de dos años sin servicio regular de agua potable, los apagones alcanzan hasta 30 horas continuas —inutilizando las bombas de agua— y una pipa de agua cuesta 4,000 pesos, cifra inasumible para la mayoría de las familias.

Esta combinación de falta de agua potable, saneamiento deficiente y cortes eléctricos prolongados crea condiciones ideales para la propagación de enfermedades de transmisión fecal-oral como la hepatitis A.

El brote pinareño se enmarca en una escalada nacional que lleva más de un año sin resolverse. En diciembre de 2024, el Ministerio de Salud Pública ya había reconocido un incremento significativo en varias provincias, y en enero de 2026 se alertó sobre focos en Santiago de Cuba y Las Tunas.

En abril de 2026, Camagüey reportaba entre 30 y 40 casos positivos diarios, mientras que Pinar del Río fue mencionada explícitamente por las autoridades nacionales junto a Matanzas y Camagüey como provincias con brotes documentados.

El caso de Matanzas ilustra la magnitud del problema: al 3 de junio, esa provincia reportó siete nuevos casos positivos y 49 sospechosos en una sola semana, con el municipio cabecera concentrando alrededor del 40% del acumulado anual.

Pese a la gravedad del panorama, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó el 11 de mayo que Cuba viva una epidemia de hepatitis A, aunque reconoció ante la agencia EFE una situación «muy compleja».

Las autoridades de Matanzas describieron su situación como una «meseta con leve tendencia al descenso», pero los brotes activos en Versalles —con seis nuevos sospechosos en la última semana— muestran que el virus sigue circulando, un patrón que Pinar del Río podría reproducir si no se actúa con rapidez.