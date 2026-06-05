Alerta en Pinar del Río: aumentan los casos sospechosos de hepatitis A

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La provincia de Pinar del Río registra un incremento de casos sospechosos de hepatitis A en los municipios de Pinar del Río y San Luis, según informó Radio Guamá en un reporte que enciende las alarmas en la zona.
De acuerdo con el post en Facebook del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, las autoridades sanitarias provinciales alertaron sobre el riesgo de propagación del virus y llamaron a la población a extremar las medidas de higiene.
La especialista Belkys González Robaina instó a clorar el agua de consumo, lavarse frecuentemente las manos y guardar reposo en caso de enfermedad.
La hepatitis A se transmite por agua o alimentos contaminados y por contacto directo entre personas, lo que la convierte en una enfermedad especialmente peligrosa en contextos de crisis hídrica como el que padece Pinar del Río.
Una segunda nota de Radio Guamá también reportó un aumento de casos sospechosos en Minas de Matahambre y en la propia capital provincial, lo que indica que el fenómeno se extiende a varios municipios de la provincia.
El escenario no es casual: vecinos de Entronque de Herradura, en Consolación del Sur, llevan más de dos años sin servicio regular de agua potable, los apagones alcanzan hasta 30 horas continuas —inutilizando las bombas de agua— y una pipa de agua cuesta 4,000 pesos, cifra inasumible para la mayoría de las familias.
Esta combinación de falta de agua potable, saneamiento deficiente y cortes eléctricos prolongados crea condiciones ideales para la propagación de enfermedades de transmisión fecal-oral como la hepatitis A.
El brote pinareño se enmarca en una escalada nacional que lleva más de un año sin resolverse. En diciembre de 2024, el Ministerio de Salud Pública ya había reconocido un incremento significativo en varias provincias, y en enero de 2026 se alertó sobre focos en Santiago de Cuba y Las Tunas.
En abril de 2026, Camagüey reportaba entre 30 y 40 casos positivos diarios, mientras que Pinar del Río fue mencionada explícitamente por las autoridades nacionales junto a Matanzas y Camagüey como provincias con brotes documentados.
El caso de Matanzas ilustra la magnitud del problema: al 3 de junio, esa provincia reportó siete nuevos casos positivos y 49 sospechosos en una sola semana, con el municipio cabecera concentrando alrededor del 40% del acumulado anual.
Pese a la gravedad del panorama, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó el 11 de mayo que Cuba viva una epidemia de hepatitis A, aunque reconoció ante la agencia EFE una situación «muy compleja».
Las autoridades de Matanzas describieron su situación como una «meseta con leve tendencia al descenso», pero los brotes activos en Versalles —con seis nuevos sospechosos en la última semana— muestran que el virus sigue circulando, un patrón que Pinar del Río podría reproducir si no se actúa con rapidez.
Preguntas frecuentes sobre el brote de hepatitis A en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la hepatitis A en Pinar del Río?
En Pinar del Río, se ha registrado un aumento de casos sospechosos de hepatitis A, especialmente en los municipios de Pinar del Río y San Luis. Este incremento ha encendido las alarmas sanitarias debido a las condiciones precarias de agua potable y saneamiento en la región, que favorecen la propagación del virus.
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¿Por qué es preocupante el brote de hepatitis A en Cuba?
El brote de hepatitis A es preocupante debido a la combinación de falta de agua potable, saneamiento deficiente y cortes eléctricos prolongados en varias provincias cubanas, lo que crea condiciones ideales para la propagación de enfermedades de transmisión fecal-oral. Pese a esta situación, las autoridades han negado formalmente la existencia de una epidemia.
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¿Cómo se está propagando la hepatitis A en Cuba?
La hepatitis A se transmite principalmente por agua o alimentos contaminados y por contacto directo entre personas. En Cuba, la crisis hídrica y los apagones han agravado la situación, facilitando la propagación del virus en varias provincias.
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¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas ante el brote de hepatitis A?
Las autoridades han instado a la población a extremar las medidas de higiene, como clorar el agua de consumo y lavarse frecuentemente las manos. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido inconsistente, ya que se niega la existencia formal de una epidemia a pesar del aumento de casos en varias provincias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.