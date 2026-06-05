«Es una medalla por no torcer el brazo»: Jorge Legañoa defiende a Díaz-Canel tras las sanciones de EE.UU.

El presidente de la Agencia Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, salió a defender al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en el programa televisivo Mesa Redonda, solo horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara directamente al mandatario cubano y a varios miembros de su entorno.

Las sanciones, anunciadas el 4 de junio, forman parte de la tercera oleada de medidas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y alcanzaron también a Lis Cuesta Pedraza, esposa de Díaz-Canel, a Alejandro Castro Espín, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los Comités de Defensa de la Revolución y a varias entidades económicas del régimen.

Legañoa calificó las medidas como parte de una «campaña mediática intervencionista» de la Casa Blanca y las presentó como un motivo de orgullo para el gobernante cubano.

«Es una medalla, es un reconocimiento a la resistencia, al no querer torcer, dar el brazo a torcer, al no dejarse presionar, a defender los postulados y los valores de la revolución», afirmó el funcionario en el espacio informativo.

Sin embargo, el propio Legañoa matizó su lectura triunfalista al reconocer la gravedad real de las medidas: «Esa es la respuesta, diríamos que romántica y revolucionaria, pero no podemos perder de vista que esto es una amenaza directa contra el presidente de este país».

El funcionario fue más lejos al invocar el caso venezolano como advertencia: «Ese presidente tiene garantías constitucionales, que internacionalmente los presidentes se respetan. Pero bueno, ya hemos visto lo que pasó con un presidente legítimamente electo como el nuestro en el caso de Nicolás Maduro».

La comparación de Díaz-Canel con Maduro —cuyo régimen es ampliamente señalado por organismos internacionales como una dictadura— refleja la narrativa que el régimen cubano ha adoptado para encuadrar las sanciones como un ataque imperial, al tiempo que revela la preocupación interna por sus consecuencias reales.

El canciller Bruno Rodríguez también salió a respaldar al gobernante, calificando la inclusión de Díaz-Canel y Lis Cuesta en la lista de sancionados como «vil» e «ilegítima».

Por su parte, Díaz-Canel respondió a las sanciones tildándolas de «inmorales, ilegales y criminales» y alegó que Washington no tenía pruebas ni activos identificables bajo jurisdicción estadounidense.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba en el marco de su política de máxima presión, que incluye sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas bloqueadas.

El plazo para que empresas de terceros países cerraran vínculos con GAESA sin riesgo de represalias venció precisamente este viernes, lo que abre una nueva fase de presión económica sobre el régimen en un momento en que sus principales figuras ya figuran en las listas de designados del Tesoro estadounidense.