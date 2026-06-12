Actriz Yerlín Pérez se recupera tras ser hospitalizada de urgencia en Miami

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La actriz cubana Yerlín Pérez anunció este jueves en su cuenta de Facebook que ya se encuentra en casa tras ser hospitalizada de urgencia en Miami, donde reside desde 2022.

«Ya estoy en casita recuperándome MUY rápido», escribió la actriz en su publicación en Facebook, sin revelar la causa de la hospitalización ni más detalles médicos sobre su estado.

El mensaje desató una ola de afecto: más de 1,500 personas dejaron comentarios deseándole pronta recuperación, una cifra que habla por sí sola del cariño que el público cubano le profesa, tanto por su faceta humorística como por su trabajo en el drama.

En su publicación, Yerlín Pérez agradeció a quienes la acompañaron durante la emergencia con palabras cargadas de emoción: «No sé cómo agradecer a los de siempre por sostenerme, por mimarme, soportar mis malcriadeces».

Mencionó por nombre a cada persona que estuvo a su lado: a Jelliset Valdés le dedicó un reconocimiento especial —«¿qué sería de mí sin ese pacto o promesa tuya para estar cuando la cosa se pone difícil?»— y a Tania Gómez la llamó «mi hermana de vida».

También agradeció a Delso Aquino Baños, Brianna Villanueva, Luis Manuel, Yare, Angela Reina Pérez Lorente, Raisa Rodríguez, Julio Triana y Olga's Medicine.

Una frase de su mensaje llamó la atención: al dirigirse a Eduard Aquino, escribió que es «la razón por la que salgo de todas estas emergencias», lo que sugiere que esta no sería la primera hospitalización de urgencia que enfrenta la actriz.

Yerlín Pérez es una de las actrices cubanas más queridas y versátiles de su generación.

Es conocida especialmente por su personaje «Arturita» en el humorístico televisivo «Deja que yo te cuente», pero su trayectoria abarca también el drama, las telenovelas y el cine, con participación en producciones como «La cara oculta de la luna», «De amores y esperanzas» y la película «Yuli», donde interpretó a la madre del bailarín Carlos Acosta.

Llegó a Miami en mayo de 2022 tras pasar tres meses en México y cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos, motivada principalmente por reunirse con su hijo.

Desde su llegada, se integró a la escena artística cubana del exilio: participó en el programa del humorista Carlucho en Univista TV y protagonizó la exitosa obra teatral «Fresa y Chocolate» en el Teatro Trail de Coral Gables, que acumuló más de 46 funciones a sala llena desde su estreno en diciembre de 2025 hasta marzo de 2026.

Su vida en el exilio también está marcada por el dolor: su estatus migratorio le impide viajar a Cuba a ver a su padre, quien se encuentra gravemente enfermo en La Habana, una realidad que compartió públicamente en diciembre de 2025 y que resonó profundamente entre la comunidad cubana en el exilio.

La respuesta masiva de sus seguidores ante la noticia de su hospitalización confirma que Yerlín Pérez ocupa un lugar especial en el corazón del público cubano, que la sigue con el mismo fervor tanto cuando hace reír como cuando conmueve desde el drama.