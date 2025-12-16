Actriz Yerlín Pérez no puede viajar a Cuba por su estatus migratorio y teme no volver a ver a su padre enfermo

La actriz cubana Yerlín Pérez confesó entre lágrimas que no puede viajar a Cuba debido a su estatus migratorio en Estados Unidos y que vive con el miedo constante de no volver a ver con vida a su padre, quien se encuentra gravemente enfermo en La Habana.

La revelación ocurrió durante una conversación íntima y sin filtros en el canal de YouTube Familia Cubana TV, junto a los actores Lieter Ledesma, Rachel Cruz y Yasbell Rodríguez.

“Mi papá tiene una enfermedad terminal. Yo vivo con ese miedo… el miedo de que un día no lo vuelva a ver”, dijo Yerlín, visiblemente afectada. Aunque aclaró que nadie le ha prohibido regresar a la Isla, explicó que su situación legal le impide hacerlo sin el riesgo de no poder salir nuevamente. “Es una cuestión de estatus. Yo por mi papá iría, pero con el miedo terrible de que después no me dejen salir”, reconoció.

La actriz, que emigró hace cuatro años, habló también del peso emocional que implica dejar atrás a la familia. Su madre, de 71 años, vive en Remedios, Villa Clara, mientras su padre, de 72, permanece en La Habana. “Mi madre quizás pueda venir. De mi papá tengo menos esperanza”, confesó, en una de las partes más duras de la entrevista.

Más allá del drama familiar, Yerlín compartió reflexiones profundas sobre la migración, a la que describió como cargar una mochila llena de recuerdos, nostalgias y dolores. “Ahí meto todo: la gente que quiero, las calles, los olores, hasta el trapito de Coppelia. Eso pesa tanto que tengo que pisar durísimo para dejar huellas”, dijo, usando una metáfora que resume la experiencia de muchos cubanos fuera de la Isla.

Durante la conversación, la actriz también habló de las críticas que ha recibido en redes sociales desde que llegó a Miami, incluyendo comentarios que la descalifican por haberse dedicado temporalmente a la cocina como emprendimiento familiar.

En ese sentido, Yerlín fue tajante y recordó que en Cuba nunca vivió exclusivamente de la actuación y que, como muchos artistas, trabajó en restaurantes y otros oficios para sobrevivir. “Si yo llego a vivir del dinero de una novela, me muero de hambre”, afirmó.

A pesar de las agresiones digitales, aseguró sentirse agradecida por el cariño del público cubano, dentro y fuera de la Isla, y por las nuevas oportunidades que ha encontrado en Estados Unidos.

Actualmente combina el humor, el teatro y proyectos dramáticos, y se prepara para subir a escena en Miami con la obra Fresa y Chocolate, un clásico del teatro cubano adaptado a una nueva versión.

Yerlín no esquivó temas sensibles. Habló de la censura, de su rechazo al sistema político cubano y de su decisión de no criar a su hijo en un país donde, dijo, no quería verlo reprimido. “Yo extraño Cuba, pero no esa Cuba. Extraño mi vida, mi historia, no la dictadura”, expresó con contundencia.

La actriz dejó claro que, aunque ha construido una nueva vida fuera del país, Cuba sigue siendo una herida abierta. Una herida que hoy duele más por la distancia, por la enfermedad de su padre y por una realidad migratoria que mantiene a miles de familias cubanas separadas, atrapadas entre el amor y los papeles.