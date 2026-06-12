Ulises Aquino responde a Eduardo del Llano por burlarse de los cacerolazos: «¡Qué vergüenza de ciudadano eres!»

Eduardo del Llano (I) y Ulises Aquino (D) Foto © Collage Facebook/Eduardo del Llano - Página Oficial y Ulises Aquino Guerra

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El barítono y director teatral cubano Ulises Aquino Guerra publicó este jueves una respuesta pública y contundente al cineasta Eduardo del Llano, luego de que este difundiera en su página de Facebook un texto satírico que parodiaba los cacerolazos de protesta en La Habana como si fueran actos organizados por bloques horarios y con multas para quienes tocaran fuera de su turno.

El texto de Del Llano simulaba un comunicado oficial que dividía la capital en seis bloques con horarios asignados para las protestas, e incluía referencias burlescas a «calderos ultra resistentes, donación de Rusia y México, con garantía de diez mil toques sin sufrir deterioro», además de prohibir «cualquier jodedera en el horario de 4 a 6 am».

Captura Facebook/Eduardo del Llano - Página Oficial

Aquino Guerra no tardó en responder. En su publicación de Facebook, el barítono rechazó con dureza el tono humorístico del cineasta y defendió a quienes cada noche golpean sus ollas en medio de apagones, mosquitos y hambre.

«Nadie sale a tocar calderos para animar las angustiosas noches que padecen, repleta de mosquitos, de angustias de apagones e incluso de hambre y desesperación», escribió Aquino.

El fundador de Ópera de la Calle calificó el post de Del Llano de una burla hacia «algo tan sagrado» que constituye «una verdadera e increíble tragedia», y afirmó sentir «mucha vergüenza» de quienes hacen humor en ese contexto.

Aunque reconoció haber respetado a Del Llano como creador, Aquino no escatimó en dureza al juzgarlo como persona: «Como hombre, como ciudadano y como cubano, me avergüenza tu pusilanimidad, tu abyección y tu ausencia de respeto por todos los que en su más legítimo derecho, no tienen otra cosa que gritar de dolor».

El barítono también le reprochó la oportunidad perdida: «Si querías llamar la atención lo más digno hubiera sido ponerte en la piel de los que lo sufren».

Cerró su mensaje con una frase directa: «Qué vergüenza de ciudadano eres».

El intercambio se produce en medio de una ola de protestas populares que sacude a Cuba desde al menos marzo de 2026, cuando se registraron cacerolazos en múltiples barrios de La Habana, Matanzas y Holguín durante noches consecutivas, en respuesta a apagones que superan las 24 horas diarias.

En Marianao, vecinos llegaron a quemar contenedores de basura durante un apagón el 13 de marzo, mientras que en Holguín se reportaron manifestaciones en Mayarí con gente recorriendo las calles «a golpe de calderos» el 15 de ese mismo mes.

El 5 de junio, el sonido de las cazuelas fue descrito como la «banda sonora del hartazgo» ante una crisis energética calificada de «sin precedentes».

El debate entre Aquino y Del Llano expone una tensión real dentro del mundo intelectual cubano: si el humor político puede —o debe— aplicarse a una situación de sufrimiento masivo y cotidiano como la que viven millones de cubanos cada noche sin electricidad, sin comida y sin otra voz que el golpe de un caldero.