Cubana: «Aquí ya ni explicaciones te dan... cincuenta, ochenta, las horas que sean sin corriente... y no te quejes»

Una cubana identificada como Keidi Pérez publicó un reel en Facebook que resume con ironía y hartazgo lo que viven millones de personas en la isla: apagones de 50, 80 o las horas que sean, sin que el régimen ofrezca una sola explicación. El video, que ya acumula miles de visualizaciones, se ha convertido en un espejo del agotamiento colectivo ante una crisis energética que no tiene fin a la vista.

«Si estabas aburrido de los discursos, se acabaron los discursos. Aquí ya se acabó todo», dice Pérez al inicio del clip, marcando el tono de lo que viene: ya no hay promesas, ya no hay justificaciones, ya no hay nada.

«Aquí ya ni explicaciones te dan, no importa, no pasa nada, 50, 80, las horas que sean sin corriente, coge lo tuyo y no te quejes, porque a llorar a maternidad», continúa, con una mezcla de sarcasmo y desesperación que resuena entre quienes la escuchan.

La cubana describe una sociedad que ha llegado a un punto de quiebre silencioso: «Aquí sí, ya no tienes ni para dónde mirar. Aquí ya todo el mundo se quitó la careta, aquí ya a nadie le importa nada, y nosotros le importamos menos que todo el mundo, a nadie».

Su mensaje termina con una frase que condensa la impotencia de los cubanos de a pie: «Porque los de a pie sí estamos embarcados. Así que fíjate lo que te voy a decir: es lo que nos toca. Y cállate, cállate que te conviene».

Las palabras de Pérez no son una exageración. El 10 de junio, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 960 MW frente a una demanda pico de 2,595 MW, con más del 65% del sistema eléctrico nacional sin cobertura en horario pico, según datos recogidos por la prensa internacional. En La Habana, los apagones han llegado a 20 y 22 horas diarias durante mayo y junio. En provincias como Granma se han registrado cortes de más de 48 horas consecutivas.

El 16 de marzo, Cuba sufrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. El apagón más prolongado de ese ciclo duró 29 horas y 29 minutos. Desde entonces, el déficit de generación no ha bajado de los 1,000 MW diarios, alcanzando picos de más de 2,000 MW en mayo y junio.

Las causas son estructurales: termoeléctricas envejecidas, falta de combustible y 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio, con 890 MW indisponibles. El régimen no ha presentado un plan creíble de solución ni plazos concretos de recuperación.

El hartazgo ha desbordado las redes y las calles. El 11 de junio, vecinos de Luyanó protestaron con cacerolazos tras más de 30 horas sin electricidad ni agua. El 7 de junio, residentes de Regla bloquearon una calle frente al Gobierno municipal al grito de «¡Queremos corriente!». Pocos días antes vecinos de Toledo, en Artemisa, protestaron con tensión frente a agentes policiales por los apagones prolongados.

Otras cubanas han denunciado facturas de hasta 20,000 pesos pese a no tener servicio eléctrico regular, y una mujer identificada como Lucía relató en TikTok el 12 de junio siete días consecutivos sin electricidad, con calor extremo, mosquitos y la imposibilidad de cocinar con gas. Otra madre habanera describió cómo los apagones le hacen perder ingresos cada día que no tiene corriente.

La ONU advirtió en abril de 2026 que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» sobre la salud, el agua, los alimentos y la educación. El organismo reportó más de 96,000 cirugías aplazadas —incluidas las de 11,000 niños—, 32,000 embarazadas en riesgo y casi medio millón de niños con jornadas escolares reducidas. Para atender la emergencia se necesitan 94 millones de dólares, pero el déficit de financiamiento ronda los 60 millones.

Mientras la comunidad internacional intenta cubrir ese hueco, el régimen sigue sin dar respuestas. «Sin palabras», como resumió Keidi Pérez con amarga ironía.