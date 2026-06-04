Cuba al borde del colapso eléctrico: casi 2.000 MW de apagones para este jueves

Cuba a oscuras Foto © CiberCuba

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Cuba enfrenta este jueves una de las jornadas más críticas de su prolongada crisis eléctrica, con una afectación proyectada de 1.975 MW en el horario pico nocturno, según el parte oficial de la Unión Eléctrica.

A las 06:00 horas de este jueves, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registraba apenas 1.120 MW de disponibilidad frente a una demanda de 2.570 MW, dejando 1.452 MW sin servicio desde la madrugada.

El día anterior, miércoles, la situación no fue mejor: los cortes se mantuvieron durante las 24 horas sin interrupción y la máxima afectación alcanzó 1.937 MW.

Para el horario de máxima demanda de este jueves, la Unión Eléctrica proyecta una disponibilidad de solo 1.155 MW contra una demanda de 3.100 MW, lo que arroja un déficit de 1.945 MW. La nota oficial advierte que «de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.975 MW en este horario».

Las causas son estructurales y se repiten desde hace meses. Están en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez, la unidad dos de la CTE Ernesto Guevara De La Serna y la unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez. En mantenimiento se encuentran la unidad cinco de la CTE Mariel, la unidad seis de la CTE Renté y la unidad cinco de la CTE Nuevitas.

Además, están fuera de operación la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa. El total de MW indisponibles por combustible asciende a 1.203, incluyendo 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, equivalentes a 890 MW.

La única señal de alivio parcial proviene de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos, que este jueves produjeron 3.269 MWh con una potencia máxima de 446 MW al mediodía. Sin embargo, su aporte es nulo en el horario pico nocturno por falta de sistemas de almacenamiento, por lo que no resuelven el déficit estructural.

Esta jornada se inscribe en un deterioro sostenido que viene agravándose desde inicios de mayo, cuando el cargamento de petróleo donado por Rusia —llegado el 31 de marzo— se agotó, dejando al sistema sin respaldo de combustible.

El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 23 de mayo que Cuba estaba «sin combustible» y calificó la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».

El récord de déficit del año se registró el 14 de mayo, con 2.174 MW y apenas 976 MW disponibles.