Un pequeño local cubano de la Pequeña Habana distinguido entre los mejores bares de EE.UU.

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Ball & Chain, el histórico local de música cubana ubicado en la Calle Ocho de la Pequeña Habana de Miami, fue incluido esta semana en la lista de los mejores bares de Estados Unidos por la revista Esquire en su edición de verano.

El reconocimiento convierte a Ball & Chain en el único establecimiento de Florida seleccionado en una lista que reúne 14 bares de todo el país, desde Austin hasta Washington DC.

El redactor de Esquire Khuong Phan destacó varios factores para la elección: la ubicación del local en una calle histórica, su colorida trayectoria y la energía de sus noches de música en vivo.

«Luego está la leyenda. Contrabandistas, jugadores, mafiosos, políticos corruptos... ah, y Billie Holiday cantó aquí. Contemplen la concha acústica con forma de piña en el exterior y saboreen los cócteles cargados de ron en el interior», escribió Phan.

Sobre las bebidas, el redactor fue igual de entusiasta: «Los mojitos de Ball & Chain siempre ayudan a soltar el cuerpo. Algo necesario, porque la banda lo da todo».

El local tiene una historia que se remonta a 1935, cuando abrió sus puertas como Ball & Chain Saloon en lo que hoy es la Calle Ocho.

Durante las décadas de 1940 y 1950 se convirtió en uno de los pocos espacios de Miami relativamente abiertos a músicos negros en plena era de la segregación, con actuaciones de figuras como Billie Holiday.

Tras cerrar en los años cincuenta y permanecer inactivo durante décadas, el local fue restaurado y reabrió en 2014 bajo nueva gestión.

El camino no ha sido sencillo: en octubre de 2020, las autoridades de Miami clausuraron Ball & Chain de forma indefinida por presuntas violaciones de permisos y música a alto volumen, pero el local volvió a abrir en octubre de 2021 tras una demanda presentada por sus propietarios.

Actualmente es operado por Mad Room Hospitality, empresa de Bill Fuller, Zack Bush y Ben Bush, quienes también gestionan el histórico restaurante polinesio Mai Kai en Fort Lauderdale.

Este reconocimiento de Esquire no es el primero que recibe un bar cubano de la zona: en 2022, Café La Trova fue nombrado el sexto mejor bar de Norteamérica por la lista The World's 50 Best Bars, distinción que repitió en 2024.

La Pequeña Habana, declarada «tesoro nacional» por el National Trust for Historic Preservation, consolida así su reputación como uno de los destinos de referencia en la escena de bares y vida nocturna de Estados Unidos, con la Calle Ocho como su arteria cultural más reconocida a nivel internacional.