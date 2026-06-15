Ariana Grande enfrenta a la Casa Blanca por usar una de sus canciones en video de redadas migratorias

Vídeos relacionados:

La cantante Ariana Grande exigió a la Casa Blanca que retirara su canción «Bye» de un video publicado en TikTok que mostraba a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esposando migrantes, y lo hizo con un mensaje directo y sin rodeos: «Por favor, no usen mi música para esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda ICE».

El video, difundido el 11 de junio por la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca, usaba el verso «Bye Bye, boy bye, bye bye, it's over it's over oh yeah» como fondo musical para imágenes de detenciones, con el pie de texto: «Bye-bye El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia».

La canción, perteneciente al álbum Eternal Sunshine, había alcanzado el puesto 25 del Billboard Hot 100 y se había vuelto viral en redes sociales, lo que la convirtió en un blanco atractivo para la estrategia de comunicación de la administración.

Cuando Grande intentó protestar en los comentarios del video, la Casa Blanca eliminó sus mensajes.

Lejos de callarse, la artista repitió el comentario en múltiples ocasiones y publicó capturas de pantalla como evidencia del borrado sistemático.

Su equipo también actuó por la vía legal, gestionando los derechos de autor para bloquear el audio del video.

Horas después, el video quedó sin sonido y finalmente la Casa Blanca lo retiró de su perfil, aunque diversos usuarios lograron replicarlo en sus redes sociales.

Mensaje de Ariana Grande

La portavoz de la administración, Abigail Jackson, respondió con un comunicado, según informó Milenio: «Lo diremos por última vez: lo que realmente es bárbaro, inhumano y atroz son los extranjeros ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes».

El incidente no es un caso aislado. En los últimos meses, la administración Trump ha recurrido de forma sistemática a canciones virales para acompañar videos de operativos migratorios, sin obtener el consentimiento de los artistas.

Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, SZA, Billie Eilish, Lady Gaga y MGMT figuran entre quienes han protestado públicamente por el uso no autorizado de su música en contenidos del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional.

Carpenter calificó el uso de su canción Juno de «malvado y repugnante», mientras que Rodrigo denunció que su tema all-american bitch fue empleado en un video de autodeportación, calificando las acciones del ICE de «inconcebibles».

El contexto en que ocurre la polémica es el de una política migratoria de máxima presión: desde enero de 2025, la administración Trump acumula más de 605,000 deportaciones y 1.9 millones de autodeportaciones, con el ICE operando con capacidad para hasta 72,000 detenidos.

El propio zar de la frontera, Tom Homan, reconoció que entre el 35% y el 40% de los detenidos no tienen antecedentes penales.

El incidente ocurrió días después de que Grande iniciara su gira The Eternal Sunshine Tour el 6 de junio en el Oakland Arena, ante más de 17,000 espectadores, lo que la situaba en el máximo de su visibilidad pública y, según algunos analistas, pudo haber influido en la elección de su música por parte del equipo de comunicación de la Casa Blanca.

No es la primera vez que una artista protagoniza un choque así con la administración: en enero de 2025, Selena Gomez publicó un video llorando por las redadas del ICE, al que la Casa Blanca respondió con un video propio de madres cuyos hijos habrían sido víctimas de inmigrantes indocumentados.