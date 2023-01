Shakira, Karol G y otras artistas que le han dedicado canciones a su ex

Desde la primera reproducción, no hay duda de a quién está dirigida la sesión de Shakira con Bizarrap. La canción está cargada de dardos para su ex Gerard Piqué y para su actual pareja, Clara Chía. A ambos hace alusión directa en la letra del tema con ese "sal-pique" y "clara-mente".

Y aunque el tema está causando furor en las redes sociales y plataformas, la realidad es las rupturas y desamores han sido inspiración para artistas a lo largo de los años. Algunos ejemplos de ello son Karol G, Selena Gomez, Adele o Miley Cyrus, cantantes que al igual que Shakira le han cantado a sus ex en algún momento de su carrera.

Shakira

Tras cantar sobre su corazón roto en "Te felicito" y "Monotonía", Shakira ha revolucionado el mundo con la BZRP Music Sessions #53, en la que va con todo contra el padre de sus dos hijos con frases como "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda" o "Cambiaste un Ferrari por un Twingo".

Karol G

Otra canción de despecho que marcó un antes y un después fue la de "Mamiii", de Karol G con Becky G. En ella, la Bichota se despacha a gusto contra su ex Anuel AA al que incluso llama "rata de dos patas" y "animal rastrero" al puro estilo Paquita la del Barrio.

Pero por si hay alguna duda de a quién se dirigía con la potente letra, al final escuchamos una frase que ella misma le dijo al puertorriqueño en un concierto: "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico".

Selena Gomez

Después de años de relación intermitente con Justin Bieber, la pareja puso punto y final a su historia en 2018 en un momento especialmente delicado para Selena. Años más tarde, ella lanzó "Lose you to love me" en la que hacía referencia directa a su romance con el canadiense cuando dice: "In two months, you replaced us, Like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing" (En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste pensar que lo merecía. En medio de la curación).

Taylor Swift

Si hay una artista que se nutre de sus vivencias personales para componer e inspirar sus canciones esa es Taylor Swift. A lo largo de su carrera la artista le ha cantado a muchos de sus ex y uno de los temas más sonados es "We Are Never Ever Getting Back Together", que estaría dedicada a Jake Gyllenhaal.

Adele

La cantante y compositora británica también se caracteriza por plasmar en las letras de sus canciones sus experiencias. Uno de sus temas de venganza más conocidos es "Rolling in the deep", que forma parte de su álbum 21. Este éxito lanzado en 2011 es la reacción a las palabras que le dedicó uno de su ex cuando lo dejaron.

"Fue mi reacción a que me dijeran que mi vida iba a ser solitaria y aburrida y una porquería, y que era una persona débil si no seguía con la relación. Me sentí muy insultada y lo escribí como una especie de "fastídiate", comentó tras su lanzamiento.

Miley Cyrus

Al igual que Shakira, Miley Cyrus ha comenzado el 2023 acordándose de su ex Liam Hemsworth en el día de su 31 cumpleaños. En la misma fecha presentó "Flowers", una canción respuesta a "When I Was Your Man", de Bruno Mars, un tema que él le dedicó.

"Flowers" es un himno al amor propio y la superación que también está lleno de referencias para su ex. "Construimos una casa y la vimos arder", dice en la letra, recordando así uno de los momentos más traumáticos de su vida cuando se incendió la casa que tenían en Malibú en 2018.

Ariana Grande

Lejos de dedicarle una canción a uno de sus ex, Ariana Grande le hizo una a todos ellos, mencionándolos directamente en "thank u, next".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.