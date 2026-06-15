"Fue lo único que me pidió": Así sorprendió Claudia Artiles a la hija mayor de Ultrack por su cumpleaños

Claudia Artiles tuvo un gesto muy especial con Victoria, la hija mayor de Ultrack, y decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales, donde la sorpresa terminó conquistando a miles de personas.

La influencer cubana preparó un pastel personalizado para celebrar el séptimo cumpleaños de la niña, quien, según contó la propia Claudia, tenía una petición muy sencilla para su gran día.

«Cuando llegó a la casa lo único que quería de regalo, lo único que me pidió, fue un pastel», explicó en un video publicado en TikTok.

Lejos de comprar cualquier tarta, Claudia quiso hacer algo especial para la pequeña y eligió una temática inspirada en «Las Guerreras K-Pop», unos personajes que Victoria adora y cuya música escucha constantemente.

«Siempre está bailando sus canciones», contó la influencer.

Con la ayuda de la repostera Pilar, de @Alice's Sweet, preparó un pastel de dulce de leche decorado especialmente para la ocasión. El resultado dejó encantada a Claudia, que no dudó en presumirlo ante sus seguidores.

«Me quedó precioso», comentó orgullosa.

Captura de Instagram / Claudia

El video mostrando la preparación de la sorpresa acumuló cientos de miles de visualizaciones y generó una ola de comentarios positivos. Muchos seguidores destacaron el cariño con el que Claudia trata a las hijas de Ultrack y la cercanía que ha construido con ellas desde que comenzó su relación con el influencer.

Captura de Instagram / Claudia Artiles

La celebración del cumpleaños estuvo acompañada además por una jornada familiar en Miami junto a Ultrack, Marlon, Victoria y Libertad, reflejando la dinámica de la familia ensamblada que ambos han ido construyendo en los últimos meses.

Aunque el pastel era para Victoria, muchos seguidores coincidieron en que el verdadero regalo fue el cariño y la dedicación que Claudia puso en cada detalle para hacer feliz a la pequeña en un día tan importante.