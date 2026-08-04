Claudia Artiles explota contra cubana que usó el síndrome de Down como insulto: «Mi hijo tiene más valores que muchos»

La influencer cubana Claudia Artiles publicó un video en el que reaccionó con contundencia a un audio de una mujer que usó el síndrome de Down como arma de humillación contra una clienta que le había pagado más de 2,000 dólares por un curso.

En el video compartido en TikTok e Instagram, Claudia primero reproduce el audio de la mujer, en el que esta le dice a su clienta: «A lo mejor tú eres síndrome de Down, mi amor, y tú no captas, entonces tú tienes que ir para una escuela de retraso, entonces tú no tienes las capacidades necesarias para poder trabajar con el público».

El contexto del conflicto era que la clienta alegaba no haber aprendido nada en el curso por el que había desembolsado esa suma, y la respuesta de la vendedora fue atacarla con esa comparación.

Claudia, que es madre de Marlon, un niño con síndrome de Down, no dejó pasar el comentario sin respuesta: «Para humillar a una persona no necesitas sacar el síndrome de Down».

La influencer fue directa al señalar que la única sin capacidad para atender clientes era la propia autora del audio: «Yo creo que aquí la única que no tiene capacidad para trabajar con clientes y dirigirte a tu público y a tus clientas, eres tú».

También dejó claro lo que piensa de su hijo frente a quienes usan esa condición como insulto: «Mi hijo tiene más educación, más amor y más valores que las personas normales, como lo llamas tú».

Decidió no revelar el nombre del negocio de la mujer —«publicidad de gratis no te voy a dar»— pero sí le lanzó un mensaje final sin rodeos: «Hay muchas personas con síndrome de Down más profesionales y más universitarias que tú y mucho más decentes que tú. Terminé contigo».

La reacción del público fue masiva y mayoritariamente de apoyo. En Instagram, el video superó las 463,000 reproducciones y acumuló más de 25,800 likes y 1,850 comentarios. En TikTok sumó otras 158,100 reproducciones.

Entre los comentarios destacó el de una seguidora que también es madre de un niño con la misma condición: «Como madre de otro niño con síndrome de Down solo puedo darte las gracias».

No es la primera vez que Claudia sale a defender públicamente a su hijo. En abril de este año ya había respondido en video a críticas sobre la crianza de Marlon, mostrando los avances del niño con señas y conteo ante quienes cuestionaban si recibía las terapias adecuadas.

Claudia Artiles, radicada en Miami y con más de 779,000 seguidores en Instagram, cerró el video con una frase que resumió todo: «Antes de llamar anormal a alguien, revísate tú primero, porque una persona verdaderamente normal no necesita una condición para defenderse».