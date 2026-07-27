«Está robando protagonismo a la mamá»: Acusan a Claudia Artiles de facturar con las hijas de Ultrack y él responde

Ultrack salió con todo después de que una usuaria dejara un comentario cuestionando que Claudia Artiles suba videos con su hija Victoria, insinuando que la influencer «facturaba» con las niñas.

El creador cubano publicó un video en TikTok e Instagram sin filtros ni rodeos para zanjar el asunto de una vez: «Las hijas mías hacen video con Claudia porque me sale la pi*** a mí, porque son mis hijas y yo las autorizo que hagan video».

No se quedó ahí. Ultrack fue directo al punto y dejó claro que la autorización viene de su parte como papá de las menores: «Al que le moleste que se preocupe por sus hijos, las mías, las dos, tienen autorización para grabar con Claudia, del padre».

Para quienes aún tuvieran dudas, el influencer también les indicó a dónde dirigir sus quejas: «A la persona que le moleste esto, vaya y dele las quejas al Children and Family para que quede como una estúpida o un estúpido».

Ultrack también estableció una comparación que considera completamente lógica: así como él graba videos con Marlito, el hijo de Claudia, ella puede grabar con sus hijas Victoria y Libertad. «Lo digo porque yo sé que hay personas que ahora cuando vean algún video de Claudia y mi hija, como mismo yo hago videos con Marlito, van a tener este tipo de preocupación. No entiendo por qué», señaló.

Su diagnóstico sobre quienes se meten en el asunto fue igual de contundente: «Debe ser que sus vidas son bien mediocres para estar metiéndose en lo que no le importa».

La polémica no es nueva para esta familia ensamblada. Ultrack ya había tenido que salir a defender públicamente en marzo de 2025 que contaba con autorización de ambos padres para que las niñas aparecieran en el contenido de Claudia.

La respuesta de la comunidad al video más reciente fue mayoritariamente de respaldo. Los comentarios se acumularon rápido: «Se tenía que decir y se dijo», escribió una seguidora. Otra apuntó: «Nada de malo tiene que Clau haga videos con las niñas, qué gente más loca». Y una tercera resumió el sentir general: «La gente siempre anda llevando vidas ajenas».

El video en TikTok acumuló más de 84,000 vistas y cerca de 6,700 likes en pocas horas, mientras que en Instagram superó los 11,000 likes, señal de que el tema sigue generando conversación entre sus seguidores.