Chocolate MC envía desgarradora carta desde la cárcel: "La cama parece una tumba y los presos parecen muertos"

Vídeos relacionados:

El rapero cubano Chocolate MC (nombre real: Yosvanis Sierra Hernández), recluido en la Prisión de Máxima Seguridad de McAlester, Oklahoma, envió una carta manuscrita a su hermana Isis Sierra, quien la compartió públicamente en Instagram este domingo junto a un extenso mensaje personal que conmovió a miles de seguidores.

En la carta, el rapero describe las duras condiciones de su encierro con palabras que no dejan lugar a dudas: «Bajo la tierra, en la celda subterránea, en una celda que más bien parece un panteón, la cama parece una tumba y los presos aquí ABAJO parecen muertos».

A pesar del entorno que describe, Chocolate MC dedica la carta a felicitar a su hermana y reconocerla como el pilar de la familia: «Te has convertido en la CABEZA de esta familia, eres tú quien va al timón. Gracias por hacerlo, y más ahora que yo me encuentro aquí en este lugar, McAlester, Oklahoma, Prisión de Máxima Seguridad».

La carta comienza con un saludo cargado de afecto: «Buenos Días para la mejor Hermana del mundo», y continúa expresando orgullo y amor: «Hoy quiero dedicarte estas líneas Hermana mía, solamente, específicamente para recordarte lo orgulloso que me siento de ti, y lo mucho mucho que te Amo, ¡FELICIDADES!».

Isabel Sierra acompañó la publicación con un relato íntimo de su infancia en Cuba, donde ambos crecieron con su madre como único sostén del hogar.

«Cuando mi mamá nos criaba sola en Cuba, mi hermano y yo nos acostábamos en el tejado de la casa a mirar las estrellas. Éramos solo dos niños llenos de sueños, prometiéndonos que algún día uno de los dos iba a triunfar y que, cuando eso pasara, ayudaría al otro», escribió.

Isabel reconoció que su hermano fue el primero en cumplir esa promesa: «Cuando yo todavía estaba en Cuba y él ya estaba en Estados Unidos, nunca me faltó nada. Siempre estuvo para mí. Siempre me tendió la mano. Siempre fue un buen hermano».

La cubana también habló del dolor que carga en silencio mientras mantiene una imagen de fortaleza en redes sociales: «La gente me ve sonriendo en las redes, me ve construyendo una empresa, creciendo, alcanzando metas… pero no ve las guerras que llevo por dentro. No ve el dolor de escuchar a mi mamá sufrir. No ve el dolor de verlo a él pasar por todo esto».

Chocolate MC fue sentenciado en marzo de 2026 a 10 años de prisión más cinco de libertad condicional, tras aceptar un acuerdo judicial por amenazas directas contra Damián Valdez Galloso, señalado como responsable del asesinato del músico cubano El Taiger.

En noviembre de 2025, un jurado en Miami lo había declarado culpable tras presentarse un video en el que el rapero ofrecía dinero para ordenar el crimen de Galloso mientras este se encontraba detenido.

En diciembre de ese año, Chocolate rechazó un primer acuerdo de 12 años de prisión antes de aceptar finalmente la condena actual.

Isabel Sierra cerró su publicación con una promesa pública dirigida a su hermano: «Hermano, te prometo que voy a cumplir nuestra promesa. Cuando salgas, voy a seguir luchando hasta convertirme en la empresaria que soñamos que sería. Porque las promesas hechas bajo las estrellas no se rompen».