Obama rompe el silencio sobre el acuerdo de Trump con Irán

El expresidente Barack Obama rompió el silencio sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán y expresó un marcado escepticismo ante el acuerdo negociado por Donald Trump, en fragmentos de una entrevista con el programa «Good Morning America» de ABC News difundidos el domingo.

La entrevista fue realizada por Robin Roberts y Obama estuvo acompañado por su esposa Michelle durante una visita al Centro Presidencial Obama, un día antes de que Trump confirmara el pacto con Teherán.

El expresidente demócrata cuestionó directamente que el nuevo entendimiento pueda superar al acuerdo nuclear de 2015 que él mismo negoció -el JCPOA- y que Trump abandonó en 2018 durante su primer mandato.

«Es dudoso que cualquier acuerdo que surja vaya a ser significativamente diferente o una mejora significativa con respecto al acuerdo que teníamos en primer lugar y por el que habíamos trabajado durante mucho tiempo antes de que nosotros, EE.UU., nos retiráramos de él», declaró Obama.

El expresidente recordó que el pacto de 2015 «funcionó durante un largo periodo» antes de que Washington decidiera abandonarlo, en una referencia velada a la decisión unilateral de Trump en mayo de 2018, que argumentó que el acuerdo era insuficiente y no abordaba los misiles balísticos ni la influencia regional iraní.

El JCPOA, firmado en Viena en julio de 2015 entre Irán y el grupo P5+1 -China, Francia, Rusia, Reino Unido, EE.UU. y Alemania- limitaba el enriquecimiento de uranio iraní al 3,67% y sometía las instalaciones nucleares a inspecciones reforzadas del Organismo Internacional de Energía Atómica, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

La diplomacia frente a la fuerza

Obama también lanzó una advertencia implícita contra la estrategia de presión militar empleada por la administración Trump, sin mencionar al presidente por su nombre.

«Esto nos recuerda que, ante muchos problemas complejos de política exterior, la idea de que podemos simplemente imponer nuestra voluntad por la fuerza o bombardear para encontrar soluciones puede resultar en ocasiones seductora», afirmó el expresidente demócrata.

En contraste, defendió el valor de la negociación imperfecta: es preferible «tomarse el tiempo de explorar las vías diplomáticas y agotar las posibilidades de alcanzar acuerdos que no solucionen el 100% del problema, pero sí el 80 o el 90%».

«Cabría pensar que ya habríamos aprendido esta lección hace mucho tiempo», lamentó Obama.

Y añadió: «Uno pensaría que ya habríamos aprendido la lección, pero parece que de vez en cuando tenemos que volver a aprenderla».

Más allá del escepticismo sobre el contenido del acuerdo, Obama expresó alivio ante la posibilidad de que cese el conflicto armado.

«Espero que cesen los bombardeos y que la gente común deje de sufrir las consecuencias de la guerra», declaró el expresidente.

La entrevista completa de Obama con ABC News estaba prevista para emitirse este miércoles, en lo que promete ser una de las intervenciones más directas del expresidente demócrata sobre la política exterior de la actual administración.

El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 con una ofensiva aérea coordinada de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes, denominada «Operación Furia Épica».

Irán respondió bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial, desencadenando una crisis energética global.

Tras meses de negociaciones accidentadas -Irán suspendió las conversaciones el 1 de junio por ataques israelíes en el Líbano y declaró un cese de operaciones el 8 de junio- el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el pasado sábado que EE.UU. e Irán habían alcanzado un acuerdo de paz, con la firma oficial prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

Trump confirmó el pacto en Truth Social con un mensaje triunfal: «¡Que fluya el petróleo!».