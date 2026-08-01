Exespía Gerardo Hernández llama «traidores» a Marco Rubio y congresistas cubanoamericanos

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, publicó en su perfil de Facebook una imagen de una valla publicitaria que califica de «traidores» al secretario de Estado Marco Rubio y a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, acompañada del escueto comentario «¡Traidores!» y los hashtags #Cuba #CDRCuba #CubaNoSeRinde.
La valla que el exespía cubano decidió difundir no es nueva: fue colocada en la autopista Palmetto de Miami en abril de 2025, a la altura de Medley, y fue financiada por el Miami-Dade Democratic Hispanic Caucus.
El cartel, de fondo rojo con texto en blanco, muestra los rostros de los cuatro legisladores republicanos y el mensaje «TRAITORS / To immigrants / To Miami-Dade / To the American Dream», junto al llamado «Protect TPS / Protejan TPS» y la bandera venezolana.
La campaña original surgió en respuesta a la postura de esos congresistas ante la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos impulsada por la administración Trump.
Abel S. Delgado, presidente del caucus que financió la valla, acusó entonces a los legisladores de haber «dado la espalda a las familias inmigrantes y guardado silencio mientras sus comunidades eran señaladas, detenidas y deportadas».
Al apropiarse de ese mensaje de origen demócrata, Hernández lo instrumentaliza como propaganda del régimen cubano contra figuras del exilio y la política cubanoamericana, un patrón que repite con frecuencia desde sus redes sociales.
No es la primera vez que el exespía apunta a estos congresistas. En abril de 2026, Hernández amplió sus críticas a Salazar, Díaz-Balart y Giménez en un mensaje sobre personas sin hogar en Miami, y en julio de 2026 se burló de protestas del exilio cubano en Miami relacionadas con operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En enero de 2026, Hernández ya había recurrido al mismo término para descalificar a quienes pedían una intervención estadounidense en Cuba, afirmando que «hay que ser un traidor para pedir que una potencia extranjera bombardee a su propio pueblo».
Hernández es uno de los llamados «Cinco Héroes» en la narrativa oficial cubana. Fue jefe de la Red Avispa, la red de espionaje cubana en territorio estadounidense, y fue condenado en 2001 por conspiración para espionaje, con cargos vinculados al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.
Fue liberado en diciembre de 2014 como parte del deshielo diplomático entre Barack Obama y Raúl Castro, y desde entonces el régimen lo elevó a figura pública.
La publicación de Hernández llegó más de un año después de que aquella «guerra de vallas» en Miami generara su propia réplica: otra valla apareció en Hialeah con los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro, Díaz-Canel, Maduro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, calificándolos de «the real traitors».
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Gerardo Hernández y la política hacia Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gerardo Hernández calificó de "traidores" a Marco Rubio y otros congresistas cubanoamericanos?
Gerardo Hernández utilizó el término "traidores" para referirse a Marco Rubio y otros congresistas cubanoamericanos debido a su postura política respecto a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, así como por sus políticas de presión sobre Cuba. Hernández, como parte del régimen cubano, aprovecha estas situaciones para criticar y desacreditar a figuras del exilio cubano y políticos que apoyan medidas contra el gobierno cubano.
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¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por qué es relevante en este contexto?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio otorgado por el gobierno de Estados Unidos a personas de ciertos países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. En este caso, el TPS para venezolanos y haitianos fue un tema de debate porque su eliminación fue impulsada por la administración Trump, lo que generó críticas por parte de organizaciones y políticos que apoyan a las comunidades inmigrantes. La polémica se enmarca en un contexto de tensión política entre el régimen cubano y los congresistas cubanoamericanos que respaldan estas políticas.
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¿Cómo ha utilizado Gerardo Hernández las redes sociales para su propaganda política?
Gerardo Hernández ha utilizado sus perfiles en redes sociales para difundir mensajes propagandísticos y críticas contra políticos y activistas del exilio cubano. A menudo, emplea un tono sarcástico y publicaciones controvertidas para desviar la atención de las problemáticas internas de Cuba y reforzar la narrativa oficial del régimen. Sin embargo, estas maniobras han sido objeto de críticas y burlas por parte de usuarios que señalan las inconsistencias y la hipocresía de sus argumentos.
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¿Cuál ha sido la reacción del exilio cubano a las declaraciones de Gerardo Hernández?
El exilio cubano ha reaccionado con críticas y denuncias a las declaraciones de Gerardo Hernández, apuntando a la doble moral del régimen cubano y la represión interna que sufren los ciudadanos en la isla. Las críticas se centran en destacar la falta de libertades y el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, mientras el régimen intenta desviar la atención hacia conflictos con figuras del exilio y la política estadounidense.
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