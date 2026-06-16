Solo 30,883 turistas llegaron a Cuba en mayo: el peor dato en años

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Cuba recibió apenas 30.883 visitantes internacionales en mayo de 2026, la cifra mensual más baja registrada en años, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicados este lunes.

En los primeros cinco meses del año, la isla recibió 359.491 turistas internacionales, un 58,4% menos que en el mismo período de 2025, lo que equivale a 505.706 visitantes menos, según la misma fuente.

El derrumbe es generalizado en todos los mercados emisores. Canadá, históricamente el principal, pasó de 387.396 visitantes en enero-mayo de 2025 a apenas 126.239 en el mismo período de 2026, una caída del 67,4%.

El colapso canadiense es especialmente dramático mes a mes: de 99.724 turistas en enero a solo 795 en mayo, prácticamente la desaparición de ese mercado en cuestión de semanas.

Rusia siguió una trayectoria similar: de 15.688 visitantes en enero a apenas 86 en mayo, cerrando el período acumulado con 21.136 personas, un 62,5% menos que en 2025.

Estados Unidos bajó de 57.233 a 25.572 visitantes en el acumulado enero-mayo, una caída del 55,3%, aunque su flujo mensual se estabilizó en torno a los 4.500 visitantes.

El único segmento que resistió fue la comunidad cubana en el exterior, que pasó de representar el 6,8% de los visitantes en enero al 47,6% en mayo, convirtiéndose desde marzo en el principal emisor de turistas hacia la isla.

En enero, la comunidad cubana y los visitantes de EE.UU. juntos representaban el 10,6% del total; en mayo ya aportaban el 62,2%, según datos de la ONEI analizados por el portal de análisis económico El Estado como tal.

El detonante del colapso fue la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y autorizó aranceles adicionales contra países que suministren petróleo a la isla.

El 10 de febrero, Cuba anunció que no disponía de combustible para la aviación comercial, lo que provocó la cancelación de vuelos de Air Canada y de las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind.

En abril, Iberia pausó sus vuelos directos Madrid-La Habana hasta noviembre, y en mayo Plus Ultra retiró su servicio como operador del único vuelo de Cubana entre La Habana y Madrid.

La amenaza de sanciones secundarias también aceleró la salida de las principales hoteleras internacionales: Meliá cesó la gestión de 15 hoteles, Iberostar dejó de operar 12 vinculados a GAESA desde el 1 de junio, Blue Diamond Resorts abandonó 62 hoteles y más de 12.900 habitaciones, y Archipelago International retiró su operación de seis establecimientos bajo la marca Aston.

La tasa de ocupación hotelera en el primer trimestre de 2026 cayó al 12,9%, menos de la mitad del ya magro 23,7% registrado en el mismo período de 2025.

Los ingresos de las entidades turísticas en enero-marzo de 2026 fueron de 20.079 millones de pesos cubanos, frente a 34.865 millones en igual período del año anterior, una contracción del 42,4%.

El turismo ya venía en caída libre antes de 2026: Cuba cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes, las peores cifras desde 2002 —sin contar los años de pandemia—, muy por debajo del objetivo gubernamental de 2,6 millones.

Las cifras actuales quedan a años luz de los récords de 2018 y 2019, cuando Cuba recibió 4,6 y 4,2 millones de visitantes respectivamente, impulsados por el deshielo diplomático con Washington.

Mientras el turismo cubano se hunde, destinos caribeños competidores como Punta Cana y Cancún registran máximos históricos de visitantes, una brecha que ilustra el costo de 67 años de dictadura sobre una economía que nunca logró despegar.