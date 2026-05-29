Turismo en Cuba: 4 años en caída libre, ocupación hotelera bajo el 10%

El economista Elías Amor advierte que el turismo cubano lleva cuatro años en caída libre y que la ocupación hotelera en 2026 no llega al 10%, un nivel en el que ningún hotel genera beneficios, según su análisis de los datos del primer cuatrimestre publicados por el gobierno cubano.

Amor, entrevistado por Tania Costa, señala que las únicas dos estadísticas que el régimen publica con regularidad son los precios y el turismo: «Las dos estadísticas que tenemos, que periódicamente se publican por el gobierno, son fundamentalmente los precios y el turismo. Si tú quieres analizar la economía cubana, tienes que utilizar estos dos. No hay más datos, no hay más informaciones».

Los datos de abril muestran una leve recuperación intermensual: los turistas canadienses —el mercado más importante— pasaron de 124,794 en marzo a 125,400 en abril, un incremento del 0.5%.

También subieron los visitantes de Estados Unidos, de 17,000 a 21,000; los de China, de 6,500 a 7,500; y los cubanos residentes en el exterior que entraron a la isla, de 34,233 a 46,170.

Sin embargo, Amor advierte que esta «pequeña lucecita» no debe confundirse con recuperación real: la comparación interanual entre enero-abril de 2026 y el mismo período de 2025 revela una catástrofe.

«La enfermedad es que la mitad de los turistas de Canadá se han perdido en este primer cuatrimestre del año», afirma el economista, citando una caída interanual del 46% en ese mercado.

Italia cayó un 43.7%, Estados Unidos un 38%, Francia un 36.7%, y la comunidad cubana en el exterior perdió casi la mitad de sus viajeros.

En total, Cuba recibió apenas 328.608 turistas internacionales en el primer cuatrimestre de 2026, un 55,8 % menos que en el mismo período de 2025.

«Estamos, insisto, ante un enfermo grave. Cuando cogemos el dato interanual como instrumento de análisis, la enfermedad avanza», resume Amor.

El economista sitúa el inicio de esta crisis en 2021, cuando Díaz-Canel proclamó públicamente que el COVID nunca llegaría a Cuba —un mensaje que Amor interpreta como un llamado implícito a los turistas—, pero el virus llegó igualmente y destruyó la confianza en el destino.

A eso se sumó el impacto de la Tarea Ordenamiento impulsada por el entonces ministro Murillo, que generó inflación desbocada y deterioró las condiciones para el sector.

Amor apunta directamente a GAESA y su brazo turístico Gaviota como responsables del desastre: «GAESA, que es el dueño del turismo en Cuba, o así parece ser, a través de los negocios ocultos y poco transparentes, lleva cinco años ya viendo cómo disminuyen los ingresos del sector turístico y cómo esos hoteles nuevos y relucientes que han ido construyendo con el dinero de los cubanos están completamente vacíos».

Con una ocupación por debajo del 10%, las cadenas hoteleras españolas como Meliá e Iberostar han cerrado temporalmente instalaciones o abandonado Cuba, mientras Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, dejando cesantes a más de 7,000 trabajadores.

Amor proyecta que el turismo cerrará 2026 entre un 30% y un 40% por debajo de 2025, y que la temporada de verano —con menos estacionalidad caribeña y más opciones para los europeos— no ayudará a revertir la tendencia.

En el plano propositivo, el economista coincide con declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en que el modelo turístico cubano debe cambiar radicalmente: «Cuba nunca debió de apostar por el turismo de los españoles de sol y playa. No tenía que haber apostado jamás por el sol y playa, el turismo chancletero, barato, volumen».

La apuesta, según Amor, debe ser el turismo de lujo: marinas, campos de golf y hoteles boutique sobre el mar en los Cayos, con oferta privada complementaria: «Convertir a Cuba en una plaza de lujo para quien tenga dinero para venir a Cuba. Y volverá de nuevo Cuba a ser aquella ciudad maravillosa, La Habana en concreto, de los años 40 y 50, cuando se convirtió en una capital de lujo del mundo».