Autoridades aseguran que no hay daños tras sismo perceptible en Pinar del Río

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Un sismo de magnitud 5.3 sacudió el occidente de Cuba este lunes a la 1:37 de la tarde, y las autoridades provinciales de Pinar del Río confirmaron que no se registraron afectaciones materiales ni humanas, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.

El evento fue identificado por el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, como una réplica del sismo de magnitud 6.2 que estremeció el occidente cubano el pasado 8 de junio.

«Se registra sismo perceptible en el occidente del país a la 1:37 pm de 5.3 de magnitud, réplica del terremoto de 6.2 de magnitud del lunes pasado 8 de junio, localizado a 98 kilómetros al noroeste de Mantua, Pinar del Río», precisó Arango Arias.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas situó el epicentro en las coordenadas 22.76 grados de latitud norte y -85.10 grados de longitud oeste, con una profundidad de 10 kilómetros.

El teniente coronel Noel Lozano Martínez, jefe del Órgano de la Defensa Civil en la provincia, informó que los reportes de perceptibilidad llegaron desde los municipios de Mantua y Minas de Matahambre, específicamente en las zonas de La Sabana y la Empresa Minera del Caribe (Emincar).

«Hasta el momento no se registran afectaciones», aseguró Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Vueltabajo e integrante del Comité Central, en declaraciones a la agencia oficial.

A diferencia del terremoto del 8 de junio —que se sintió en toda la provincia y generó una ola de publicaciones en redes sociales—, esta réplica tuvo una perceptibilidad más localizada, lo que las autoridades atribuyen a que el epicentro se ubicó más lejos del territorio provincial.

El sismólogo cubano sorprendido por el terremoto del Golfo de México había reconocido que el evento principal del 8 de junio tomó por sorpresa a la comunidad científica, pues ocurrió en una plataforma carbonatada estable sin fallas conocidas ni antecedentes de sismicidad de esa envergadura.

El occidente de Cuba es históricamente una zona de baja actividad sísmica en comparación con el oriente del país, donde se concentra la mayor sismicidad del archipiélago.

El año 2026 ha sido sísmicamente intenso en toda la isla: en el oriente, un sismo de magnitud 6.0 sacudió Guantánamo el 17 de marzo, generando más de 900 réplicas en 24 horas, y en febrero un sismo de 5.6 dejó grietas en 14 viviendas y en el policlínico de Imías.

La réplica de este lunes confirma que la secuencia sísmica iniciada el 8 de junio en el occidente cubano sigue activa una semana después del evento principal, aunque sin consecuencias para la población hasta el momento.