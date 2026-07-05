¿Terremotos en Venezuela podrían desencadenar actividad sísmica en Cuba?: Esto dicen los expertos

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Tras el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5 registradas con apenas 39 segundos de diferencia, comenzaron a circular en redes sociales cubanas alertas alarmistas que anunciaban sismos inminentes en la fosa de Bartlett, el sur del oriente cubano y el mar Caribe.

Según Juventud Técnica, especialistas del Servicio Sismológico Nacional de Cuba descartaron que exista una influencia directa entre esos eventos y la sismicidad de la isla.

Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), fue tajante: «Ninguna de estas alertas o alarmas de terremotos han sido emitidas por una institución científica que se dedique al estudio o investigación de la sismicidad de Cuba o el Caribe».

El especialista también cuestionó la credibilidad de quienes difunden esas predicciones: «Ninguno de los que se dedican a estas alarmas son sismólogos, que yo conozca. No aparece ningún nombre de prestigio, con sus artículos publicados sobre pronóstico de terremotos».

Desde el punto de vista geológico, la explicación es clara: Cuba se asienta sobre la placa de Norteamérica, en contacto con la microplaca de Gonave al sur, mientras que los sismos venezolanos ocurrieron en el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

«No debe de haber influencia directa, puesto que la placa de Norteamérica, donde está situada Cuba, no está en contacto con la placa del Caribe, sino con la microplaca de Gonave, que se encuentra al sur de Cuba», precisó Arango Arias.

El experto sí admitió una posibilidad teórica: que un terremoto fuerte, mediante las vibraciones que genera en la Tierra, pueda desencadenar eventos en zonas que ya estén próximas a liberar tensiones acumuladas.

Lo ilustró con una imagen cotidiana: «Siempre pongo el ejemplo de lo que sucede al sacudir una mata de frutas: se caen las que ya estaban maduras y se iban a caer tarde o temprano».

Aunque los sismos ocurridos en Venezuela no implican, según los expertos, una influencia directa sobre Cuba, el contexto sísmico de la isla en 2026 ha sido especialmente activo.

El sismo de magnitud 6.2 que sacudió el occidente cubano el 8 de junio, con epicentro en Pinar del Río, sorprendió a los especialistas por tratarse de una zona históricamente pasiva, y fue perceptible incluso en Miami y Cancún.

Antes, el 17 de marzo, un sismo de magnitud 6.0 golpeó Imías, en Guantánamo, generando más de 900 réplicas en las primeras 24 horas.

La zona de mayor peligro sísmico sigue siendo el sureste del país.

La falla Oriente, que bordea el sur de Cuba, acumula energía desde el terremoto de 1932 en Santiago de Cuba —de magnitud 6.75 e intensidad de ocho grados en la escala MSK— y podría generar en el futuro un evento de características similares.

El sismólogo Dr. Fernando Guasch Hechavarría, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres, ha advertido que el mayor riesgo para Cuba no está en los sismos venezolanos, sino en la vulnerabilidad estructural acumulada en la región: «El incremento del riesgo sísmico en la región del Caribe es una realidad y está generando escenarios potencialmente críticos de desastres».

Guasch señaló que las políticas públicas de planificación territorial en las Grandes Antillas no están a la altura de los niveles de peligro estimados, lo que eleva exponencialmente el riesgo ante cualquier evento sísmico significativo.

Arango Arias recordó que, ante cualquier peligro inminente, la institución competente será la primera en alertar a la población: «De conocerse un peligro inminente relacionado con la sismicidad, los primeros que informarían a la población serían el CENAIS y la Defensa Civil Nacional».