Sismólogo cubano alerta sobre «interesante actividad sísmica» en Manzanillo

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El sismólogo Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, alertó este lunes sobre una actividad sísmica inusual que se registra desde el domingo en la zona de Manzanillo, en la provincia de Granma.

«Muy interesante la actividad sísmica que se está registrando desde ayer en Manzanillo por lo cual debemos estar atentos», escribió Arango Arias en su cuenta de Facebook, donde también publicó dos partes sismológicos oficiales del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) que no había podido compartir a tiempo.

El especialista explicó que la demora se debió a las condiciones que enfrenta la población cubana a diario: «Por falta de electricidad, cobertura y problemas técnicos del teléfono no pude compartir el parte sismológico ayer 28 de junio».

Los registros oficiales del CENAIS revelan la magnitud de lo ocurrido en la región en las últimas 48 horas.

El parte correspondiente al período del 27 al 28 de junio contabilizó 23 sismos en el oriente cubano, con la zona Cauto-Guacanayabo —que abarca Manzanillo— acumulando cinco eventos de magnitudes entre 2.4 y 2.9.

La zona Santiago-Baconao fue la más activa de ese período con nueve sismos de entre 1.3 y 2.6 de magnitud, seguida de Imías con ocho eventos de entre 2.1 y 2.9.

El parte del 28 al 29 de junio registró 11 sismos en Cuba y zonas aledañas, incluyendo un evento de magnitud 2.8 en Cauto-Guacanayabo y un sismo de magnitud 4.0 cerca de Barbados, el más significativo del período en el Caribe.

Manzanillo se ubica en el área de influencia de la falla Cauto-Nipe, una estructura tectónica activa de más de 260 kilómetros de longitud que atraviesa el oriente cubano y es considerada una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país.

Esta región ya protagonizó en noviembre de 2024 una intensa secuencia sísmica con un evento principal de magnitud 6.7 que generó más de 4,500 réplicas y causó daños en 248 viviendas en Manzanillo.

En su publicación, Arango Arias también se refirió al devastador terremoto doblete de Venezuela del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, aclarando que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reajustó los mecanismos focales de ambos eventos y que «evidentemente todo fue una misma secuencia cosísmica, donde comenzó por una ruptura, se detuvo unos segundos y luego terminó de romperse completamente el segmento de falla».

El experto precisó que es normal que las réplicas de ese sismo continúen registrándose durante meses.

Arango Arias también aprovechó la publicación para disculparse con sus seguidores por no poder atender llamadas durante los sismos perceptibles: «En ese momento me encuentro ocupado en la elaboración del parte oficial y atención a la prensa y las visitas que llegan a la estación central donde radica mi oficina».