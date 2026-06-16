Trillizos nacen sanos y fuertes en hospital de Holguín

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Un hospital de Holguín publicó en redes sociales el nacimiento de trillizos, destacando que los tres bebés llegaron al mundo sanos y fuertes y calificando el evento como un «privilegio» para su equipo médico.

La publicación, de tono celebratorio, generó de inmediato una reacción crítica de una madre que denunció haber vivido una experiencia radicalmente opuesta en ese mismo centro.

El mensaje institucional señaló que el parto «es un testimonio del increíble trabajo de nuestro equipo médico» y agradeció al personal por su «compromiso y profesionalismo».

La publicación concluía con un «¡Bienvenidos al mundo, pequeños!» y felicitaciones a los nuevos padres.

Si bien para esa familia hay no una, sino tres nuevas razones para celebrar, en el historial de la institución no todo es color de rosa.

En los comentarios apareció el testimonio de Thaimi Rosali Matos Torres, quien cuestionó directamente la imagen que proyecta el hospital.

Captura comentarios Facebook/Thaimi Rosali Matos Torres

«Bravo, es muy hermoso poner en redes los logros y la parte hermosa del hospital. ¿A qué no suben todos los alumbramientos y las muertes de recién nacidos que han tenido?», escribió.

La mujer relató su propia experiencia: «Yo me compliqué en el mismo hospital, me hicieron parir y cuando nació el niño fue que se dieron cuenta de que tenía más de dos días muerto».

Su denuncia apuntó directamente a la impunidad que, según ella, rodea estos casos: «Que atención más linda por fachada, es todo hermoso. Pero la realidad es otra y no pasa nada porque al final todo tiene una explicación y todo el mundo se limpia las manos como Pilato».

El centro en cuestión es, según coberturas previas, el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, considerado la maternidad más grande de Cuba.

El mismo hospital registró partos de trillizos en abril de 2024 y en diciembre de 2022, en ambos casos con madre y recién nacidos en buen estado.

El contraste entre la imagen institucional y las denuncias ciudadanas ocurre en un momento de grave deterioro del sistema sanitario cubano.

Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, el nivel más alto en más de dos décadas, frente a 7,1 en 2024, según datos del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).

En enero y febrero de 2026, La Habana llegó a registrar 14 fallecidos por cada 1,000 nacidos vivos, la cifra más alta de la capital en más de veinte años.

El colapso sanitario ha sido reconocido incluso por el propio régimen.

La provincia de Holguín registró en 2024 una tasa de mortalidad infantil de 5,31 por cada 1,000 nacidos vivos, con 37 fallecidos entre más de 6,900 nacimientos. El propio Hospital Lenin reportó ese año una mortalidad infantil institucional de 2,8 por cada 1,000 nacidos vivos en su servicio de ginecobstetricia, según Radio Angulo.

Denuncias de negligencia médica en partos se han multiplicado en los últimos años en distintas provincias. En septiembre de 2025, una madre perdió a su bebé en el Hospital Materno de Camagüey tras denunciar que no recibió atención oportuna. En diciembre de 2025, una joven de 22 años y su bebé fallecieron en Ciego de Ávila en medio de acusaciones de negligencia.

El CEPR documentó que la mortalidad infantil en Cuba aumentó un 148% entre 2018 y 2025, pasando de 4,0 a 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, una tendencia que las publicaciones institucionales de logros en redes sociales no logran ocultar.