Con apenas 950 gramos, este bebé prematuro recibe el primer «pulpo de apego» en un hospital de Santiago de Cuba

Un bebé prematuro de apenas 950 gramos se convirtió este miércoles en el primer recién nacido de Santiago de Cuba en recibir un «pulpo de apego», una iniciativa que busca brindar mayor confort emocional a los neonatos hospitalizados.

El pequeño, Derek Mateo, nació a las 34 semanas de gestación y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Materno Norte Tamara Bunke Bider, donde el equipo médico decidió incorporar por primera vez este recurso de humanización del cuidado neonatal.

La noticia fue compartida por el médico Dagner Vargas González en una publicación de Facebook.

«Este pequeño pulpo tejido a crochet no es un juguete cualquiera. Con sus tentáculos, que simulan el cordón umbilical, brinda a Derek Mateo seguridad, consuelo y esa sensación de protección que sentía en el vientre de su mamá», escribió el especialista al acompañar varias imágenes del bebé.

El llamado pulpo de apego es un muñeco tejido a crochet cuyos tentáculos recuerdan al cordón umbilical. Quienes promueven su uso sostienen que ayuda a tranquilizar a algunos bebés prematuros y reduce la tendencia a sujetar o tirar de sondas, catéteres y otros dispositivos médicos durante su estancia en cuidados intensivos.

La iniciativa surgió en Dinamarca entre 2012 y 2013, cuando la tejedora Josefine Hagen Solgaard confeccionó el primer pulpo para un recién nacido prematuro a petición de su padre. A partir de esa experiencia nació el Danish Octo Project, una propuesta que posteriormente se extendió a hospitales de distintos países.

En Cuba, esta práctica comenzó a implementarse durante 2026 en varias unidades de neonatología. Según explicó Vargas González, Matanzas fue la primera provincia en adoptarla, seguida por Pinar del Río, Artemisa, Ciego de Ávila, Holguín y ahora Santiago de Cuba.

En Holguín, la jefa del servicio de Neonatología del Hospital Vladimir Ilich Lenin, Ana Nastia Tamayo Ortiz, señaló que estos muñecos también pueden ayudar a mantener a los recién nacidos más tranquilos y disminuir el riesgo de que manipulen los tubos o sondas utilizados durante su tratamiento, de acuerdo con un reporte de Radio Angulo.

No obstante, aunque el uso del pulpo de apego se ha popularizado en numerosos hospitales como parte de estrategias de humanización de la atención neonatal, la evidencia científica sobre sus beneficios clínicos directos sigue siendo limitada. Por ello, los especialistas coinciden en que constituye un complemento del cuidado médico y nunca sustituye los tratamientos indicados para los bebés prematuros.

La publicación generó decenas de mensajes de apoyo al pequeño Derek Mateo y al personal sanitario.

«A pesar de estos momentos difíciles, existen noticias y hechos alentadores. Felicidades a ese aguerrido equipo de profesionales», escribió una usuaria entre los comentarios.

Al concluir su mensaje, Vargas González dedicó unas palabras al recién nacido que resumieron el espíritu de la iniciativa.

«Derek Mateo, eres un guerrero. Tu pulpito, tejido con hilos de esperanza, es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la calidez humana pueden hacer la diferencia. Que este sea el primero de muchos abrazos que recibirás en tu vida. ¡Bienvenido, pequeño!»