Ernesto Almaguer agradece ayuda para comprar un EcoFlow a su hijo autista: «No me alcanzarán los años para agradecerles»

Ernesto Almaguer Díaz, activista y opositor cubano radicado en Holguín, y además poseedor de un gran humanismo, publicó este martes un emotivo video de agradecimiento en Facebook tras recibir la solidaridad de varias personas que le ayudaron a comprar un EcoFlow —batería portátil de energía— para su hijo con autismo de 11 años.

La campaña fue impulsada por los activistas Guillermo Rodriguez Sanchez y Glenda Rancano, quienes se movilizaron tras ver el desesperado grito de ayuda que Almaguer Díaz publicó el pasado jueves, cuando llevaba 45 horas consecutivas sin electricidad en su hogar de Holguín.

En aquel mensaje, el padre escribió: «45 horas de apagón amiga, tengo mi niño autista que ya no sé cómo inventar para poder hacerle su batido de guayaba y darle carga a su ventilador para que pueda dormir».

Glenda Rancano realizó la compra del EcoFlow, según informó Guillermo Rodriguez Sanchez, quien además señaló: «Ya Ernesto tiene un panel solar para completar el kit de carga, tanto a la corriente en los escasos momentos que hay como a través del sol. Con el dinero restante, que son unos cuantos dólares, se van a comprar las cosas que él pida para su niño».

El equipo, que costó 1,500 dólares, es inalcanzable para familias sin acceso a divisas como la de Almaguer Díaz, cuya adquisición dependió enteramente de la solidaridad de la diáspora y de redes de apoyo.

La respuesta superó todas las expectativas: la campaña reunió más de 1,5 millones de pesos cubanos en ayuda total, incluyendo 2,125 dólares enviados desde el exterior para la compra del equipo.

Dentro de Cuba, las transferencias en moneda nacional ascendieron a unos 132,000 pesos, con los que Almaguer Díaz comenzó a comprar alimentos para su hijo y su hogar.

Contribuyeron personas desde España, Estados Unidos, México, Perú y Ecuador.

«No me van a alcanzar los años de vida para yo agradecerles a ustedes lo que hicieron por mi niño», declaró visiblemente conmovido en el video.

Y añadió: «Aunque mi hijo no hable, créanme que les está agradeciendo en estos momentos lo que ustedes han hecho por él».

El caso se enmarca en una crisis eléctrica devastadora en Holguín.

La Empresa Eléctrica provincial confirmó que los ciudadanos recibirían apenas tres horas de electricidad al día, con prioridad para el sector turístico, frente a una disponibilidad de solo 70 MW contra una demanda de 225 MW.

El pasado domingo, la termoeléctrica Felton salió del Sistema Electroenergético Nacional, agravando el déficit en todo el oriente cubano.

La historia de Almaguer Díaz con su hijo autista acumula años de lucha y denuncia pública sin respuesta del régimen: en 2021 pidió ayuda para conseguir Risperidona para el menor; en enero de 2022 solicitó Diazepam; y en abril de 2023 denunció que Acopio Holguín le retiró la dieta especial de viandas, frutas y vegetales alegando falta de presupuesto.

«Los cubanos, cuando nos unimos por una causa, por algo, logramos grandes cosas en el nombre de Dios», concluyó Almaguer Díaz en su video de agradecimiento.