«¡Ayúdenme, ya no aguanto más!»: el desgarrador grito del padre de un niño autista tras 45 horas de apagón en Cuba

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El periodista independiente y opositor cubano Ernesto Almaguer Díaz, radicado en Holguín, publicó este jueves un desgarrador mensaje en Facebook en el que denunció la imposibilidad de garantizar la alimentación y el descanso de su hijo con autismo tras 45 horas consecutivas de apagón.

«Ayúdenme por amor de Dios, que alguien me ayude. No aguanto más», escribió en la red social, en una publicación que ha conmovido a decenas de personas.

En los comentarios, Almaguer Díaz explicó que su hijo, de 11 años, necesita un ventilador para poder dormir y solo consume batido de guayaba, alimento que no puede preparar sin electricidad.

«45 horas de apagón amiga, tengo mi niño autista que ya no sé como inventar para poder hacerle su batido de guayaba y darle carga a su ventilador para que pueda dormir», escribió.

La publicación generó una ola de solidaridad en redes.

Un usuario identificado como Leonardo Rafael afirmó: «Esto no es un pedido... es un grito de desesperación. Es un padre que llegó al límite. Los que puedan ayudar, por favor, háganlo».

Varios activistas se han ofrecido para ayudarle a conseguir un dispositivo EcoFlow —una batería portátil de energía— que le permitiría mantener el ventilador de su hijo funcionando durante las noches.

Publicación en Facebook

Para familias sin acceso a divisas, como la de Almaguer Díaz, obtener ese equipo que cuesta 900 dólares, depende enteramente de la solidaridad de la diáspora y de redes de apoyo.

La situación de este padre no es nueva. Desde 2021 acumula un historial de denuncias públicas sobre las carencias que afectan a su hijo y a otros niños cubanos. Ese año pidió ayuda para conseguir Risperidona en suspensión, medicamento escaso en Holguín.

En enero de 2022 solicitó Diazepam para el menor. Y en abril de 2023 denunció que Acopio Holguín le retiró la dieta especial de viandas, frutas y vegetales a su hijo, alegando falta de presupuesto.

El colapso eléctrico de junio de 2026 convirtió esa vulnerabilidad acumulada en un punto de quiebre. La Empresa Eléctrica de Holguín reconoció el 2 de junio que los ciudadanos recibirían apenas tres horas de electricidad al día, con prioridad para el sector turístico. Este viernes, la provincia registraba una disponibilidad de solo 70 MW frente a una demanda de 225 MW.

La situación empeoró el pasado domingo cuando la termoeléctrica Felton salió del Sistema Eléctrico Nacional, agravando el déficit en todo el oriente cubano. A nivel nacional, Cuba proyectó un déficit de casi 2,000 MW en horario pico el pasado miércoles 4 de junio, y el récord del año se registró el 13 de mayo con 2,153 MW de déficit.

Las familias de personas con autismo en Cuba han elevado cartas abiertas a Díaz-Canel exigiendo atención especial en el contexto de la crisis energética, sin que se conozca respuesta alguna del régimen.

Almaguer Díaz también es conocido por sus denuncias sobre el colapso del sistema de salud en Holguín. En una intervención recogida por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, resumió la realidad con una frase: «Literalmente, si no tienes los 3,500 pesos cubanos, mueres».