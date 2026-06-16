Francia inicia su camino ante una Senegal que sabe cómo sorprender a los campeones

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Francia, vigente subcampeona del mundo, debuta este martes en el Mundial 2026 cuando enfrente a Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las 15:00 hora de Cuba, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo I del torneo.

Los dirigidos por Didier Deschamps parten como favoritos y como uno de los principales candidatos al título, pero enfrente tendrán a una selección africana con antecedentes de peso en la máxima competición del fútbol mundial.

Francia llega al torneo tras liderar con autoridad el Grupo D de las Eliminatorias Europeas, terminando diez puntos por encima de Ucrania con cinco victorias y un empate.

Su historial mundialista respalda esa condición de favorita: campeona en 1998 como anfitriona y en Rusia 2018, y subcampeona en Catar 2022 tras caer ante Argentina en penales después de un épico 3-3.

Kylian Mbappé encabeza como capitán una plantilla que incluye a Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni y Mike Maignan, entre otros.

El Grupo I es considerado el más caro del torneo, con un valor de mercado combinado de 2.624,95 millones de euros, siendo Francia la selección más valiosa con 1.530 millones.

Sin embargo, el estreno no será sencillo. Senegal, dirigida por Pape Thiaw y con Sadio Mané y Nicolas Jackson como referencias ofensivas, llega con la memoria viva de una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

En su debut absoluto en una Copa del Mundo, durante el torneo de Corea y Japón 2002, los Leones de la Teranga derrotaron 1-0 a Francia —que llegaba como campeona defensora— gracias a un gol de Papa Bouba Diop en el minuto 30.

Aquella victoria marcó el inicio de una histórica campaña que llevó a Senegal hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por Turquía, tras dejar en el camino a Suecia en los octavos.

Ese sigue siendo el único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, y el recuerdo de aquella derrota continúa siendo una referencia obligada cada vez que se cruzan en el escenario internacional.

Tras 16 años de ausencia, Senegal regresó en Rusia 2018, donde quedó eliminada en la fase de grupos, y posteriormente alcanzó los octavos de final en Catar 2022.

La convocatoria senegalesa para este Mundial también incluye a Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr y Lamine Camara, lo que refleja la profundidad de un equipo que no viene a ser comparsa.

Francia intentará evitar una nueva sorpresa y comenzar con el pie derecho su búsqueda de una tercera estrella mundialista en el Mundial 2026.

El calendario del Grupo I continúa con Francia ante Irak el 22 de junio y ante Noruega el 26 de junio, mientras Senegal medirá fuerzas con Noruega el 22 de junio y con Irak el 26 de junio.