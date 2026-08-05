Ester Expósito se cuela en el Instagram de Mbappé: el futbolista comparte sus fotos de sus románticas vacaciones juntos

Sin una sola palabra, Kylian Mbappé lo confirmó todo: el futbolista publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de sus vacaciones que incluía, por primera vez, una imagen de Ester Expósito, convirtiendo la publicación en el gesto romántico más comentado del verano.

La foto de la actriz española la muestra de espaldas, iluminada por una lámpara de mesa, mientras la pareja disfrutaba de una proyección al aire libre en la cubierta de su yate de lujo. Una escena íntima y nocturna que, en cuestión de horas, acumuló más de 5,2 millones de likes y más de 26.000 comentarios entre sus 136 millones de seguidores.

Pero la foto de Ester no fue el único detalle que disparó los comentarios. Mbappé eligió para musicalizar el carrusel la canción Maladie, del rapero francés Gospelize, cuyo coro suena como una dedicatoria imposible de ignorar: «Tiene el pelo rubio / Mi bebé, es la más hermosa / Es mi joya, es mi dulce».

El resto del carrusel es puro lifestyle de lujo: el futbolista en la proa de un yate blanco en aguas turquesas, con un plato de mariscos en la mano y una sonrisa de oreja a oreja; haciendo snorkel en mar abierto; y posando frente a la boutique Atzaró, en Ibiza, sujetando varias prendas femeninas en perchas, aparentemente ayudando a su novia a elegir un vestido.

La publicación también deparó un momento inesperado y viral. En la foto de Ester, al fondo se aprecia la proyección de una película. La actriz portuguesa Lorena Comparato, protagonista del thriller brasileño de Netflix Elize: Sombras de una mujer, reconoció su propia imagen en la pantalla y no dudó en comentar: «Es un honor estar en tu televisión». La cuenta oficial de Netflix Brasil también reaccionó al post, amplificando aún más el alcance de la publicación.

Este verano ha sido un recorrido de ensueño para la pareja: Miami, París, Ibiza, Barcelona y Cerdeña han sido sus destinos. El 28 de julio, paparazzi los captaron desembarcando de su yate para una cena romántica en Cerdeña, y en el momento de publicar el carrusel seguían disfrutando de sus últimas vacaciones en las costas de Porto Corvo, a bordo de la misma embarcación de lujo.

Todo esto llega después de semanas de rumores y de un contundente comunicado que Ester Expósito publicó el 30 de julio en sus redes sociales, en el que advertía de acciones legales contra quienes difundieran información falsa sobre su vida privada. La actriz calificó los rumores de «bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad».

Mbappé, que llegó al verano como el gran protagonista del Mundial 2026, donde fue máximo goleador con 10 goles y se alzó con la Bota de Oro, parece haber encontrado fuera del campo una historia igual de irresistible. Con una sola foto, sin texto ni etiquetas, el capitán de la selección francesa respondió a todos los rumores de la manera más elocuente posible.