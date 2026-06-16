El duro testimonio de una cubana: «No sé de dónde saca la fuerza este pueblo»

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Una cubana identificada en redes sociales como El Mundo de Laura publicó este martes un desgarrador testimonio sobre la crisis eléctrica en Cuba que resonó entre miles de compatriotas dentro y fuera de la isla.

Sus palabras describen cómo es la vida tras 72 horas consecutivas sin electricidad, sin agua y sin posibilidad de descansar.

«No sé de dónde saca la fuerza el cubano, no sé de dónde sacamos el coraje para enfrentar tanta tortura, miseria y desprecio», escribió la autora, que convive con su hija pequeña —quien requiere atención especial— y su padre de 69 años.

En su relato, Laura explica que una persona solidaria le regaló una estación eléctrica portátil, pero el equipo «no da abasto después de tres días sin corriente».

La niña no pudo dormir prácticamente nada a pesar del ventilador, agobiada por el calor y los mosquitos, mientras su abuelo y la madre pasaban la noche en un sillón esperando una electricidad que nunca llegó.

«Yo ya no tengo vida ni ánimos de nada… Esto no es vida ni es nada… Solo Dios me da fuerzas», concluyó.

La publicación desató una avalancha de comentarios que reflejan una realidad compartida por millones de cubanos.

«Nos están matando por separado», escribió una seguidora. Otra describió su situación con una frase que resume el agotamiento colectivo: «Parece una película de terror, pero es la vida diaria».

Desde la Isla de la Juventud, una seguidora reportó apenas tres horas de corriente al día, mipymes que no aceptan transferencias por falta de electricidad y el boniato a 60 pesos la libra: «Aquí no la estamos pasando bien, sin dinero en los bancos y con los precios por las nubes».

Otra comentarista describió su drama particular: «En mi casa hay un niño autista que se aterra con la oscuridad. Tortura no, esto es una masacre, esto no tiene nombre».

Una abuela relató que su nieta de cuatro meses amanece con picadas de mosquitos por el calor insoportable y sin agua: «Estamos agotados física y mentalmente. Ya el cerebro no funciona bien».

Algunos comentarios apuntaron directamente al régimen como responsable: «Es un maltrato psicológico lo que tienen con el pueblo. A ellos no se les va la corriente, ellos viven bien mientras el pueblo sobrevive».

Otro internauta fue más contundente sobre las causas del silencio social: «No es que saquemos fuerza ni coraje, es que el terror a la dictadura nos paraliza y preferimos inventar para sobrevivir que enfrentar el mal y arrancarlo de raíz».

No faltó la ironía amarga: «El pueblo sin corriente y el nieto de Fidel, Sandro Castro, paseando por Santa Clara. ¿De dónde sacará el combustible el niño?»

El testimonio de Laura llega en uno de los peores momentos del colapso eléctrico en Cuba. El lunes, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de solo 995 MW frente a una demanda de 2,620 MW, con un déficit de 1,630 MW.

El impacto de los apagones sobre el suministro de agua es directo. Más del 80% de los equipos de bombeo del país dependen de la red eléctrica.

«Esto se llama instinto de supervivencia. Nos han hecho creer que somos una raza humana superior y no. Somos humanos resistiendo, sobreviviendo», resumió una de las seguidoras de Laura.