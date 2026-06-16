El duro testimonio de una cubana: «No sé de dónde saca la fuerza este pueblo»

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Una cubana identificada en redes sociales como El Mundo de Laura publicó este martes un desgarrador testimonio sobre la crisis eléctrica en Cuba que resonó entre miles de compatriotas dentro y fuera de la isla.
Sus palabras describen cómo es la vida tras 72 horas consecutivas sin electricidad, sin agua y sin posibilidad de descansar.
«No sé de dónde saca la fuerza el cubano, no sé de dónde sacamos el coraje para enfrentar tanta tortura, miseria y desprecio», escribió la autora, que convive con su hija pequeña —quien requiere atención especial— y su padre de 69 años.
En su relato, Laura explica que una persona solidaria le regaló una estación eléctrica portátil, pero el equipo «no da abasto después de tres días sin corriente».
La niña no pudo dormir prácticamente nada a pesar del ventilador, agobiada por el calor y los mosquitos, mientras su abuelo y la madre pasaban la noche en un sillón esperando una electricidad que nunca llegó.
«Yo ya no tengo vida ni ánimos de nada… Esto no es vida ni es nada… Solo Dios me da fuerzas», concluyó.
La publicación desató una avalancha de comentarios que reflejan una realidad compartida por millones de cubanos.
«Nos están matando por separado», escribió una seguidora. Otra describió su situación con una frase que resume el agotamiento colectivo: «Parece una película de terror, pero es la vida diaria».
Desde la Isla de la Juventud, una seguidora reportó apenas tres horas de corriente al día, mipymes que no aceptan transferencias por falta de electricidad y el boniato a 60 pesos la libra: «Aquí no la estamos pasando bien, sin dinero en los bancos y con los precios por las nubes».
Otra comentarista describió su drama particular: «En mi casa hay un niño autista que se aterra con la oscuridad. Tortura no, esto es una masacre, esto no tiene nombre».
Una abuela relató que su nieta de cuatro meses amanece con picadas de mosquitos por el calor insoportable y sin agua: «Estamos agotados física y mentalmente. Ya el cerebro no funciona bien».
Algunos comentarios apuntaron directamente al régimen como responsable: «Es un maltrato psicológico lo que tienen con el pueblo. A ellos no se les va la corriente, ellos viven bien mientras el pueblo sobrevive».
Otro internauta fue más contundente sobre las causas del silencio social: «No es que saquemos fuerza ni coraje, es que el terror a la dictadura nos paraliza y preferimos inventar para sobrevivir que enfrentar el mal y arrancarlo de raíz».
No faltó la ironía amarga: «El pueblo sin corriente y el nieto de Fidel, Sandro Castro, paseando por Santa Clara. ¿De dónde sacará el combustible el niño?»
El testimonio de Laura llega en uno de los peores momentos del colapso eléctrico en Cuba. El lunes, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de solo 995 MW frente a una demanda de 2,620 MW, con un déficit de 1,630 MW.
El impacto de los apagones sobre el suministro de agua es directo. Más del 80% de los equipos de bombeo del país dependen de la red eléctrica.
«Esto se llama instinto de supervivencia. Nos han hecho creer que somos una raza humana superior y no. Somos humanos resistiendo, sobreviviendo», resumió una de las seguidoras de Laura.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la vida diaria de los cubanos?
La crisis eléctrica en Cuba está afectando gravemente la vida diaria de los cubanos, obligando a familias a soportar largos períodos sin electricidad, lo que impacta en la falta de agua, la conservación de alimentos y el confort básico en el hogar. Las condiciones extremas han llevado a un deterioro significativo en la salud mental y el bienestar de la población, especialmente entre los más vulnerables, como niños y ancianos.
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¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano enfrenta un colapso significativo, con una disponibilidad muy por debajo de la demanda. La Unión Eléctrica reportó un déficit de más de 2,000 MW en horas pico, y muchas zonas de la isla experimentan apagones prolongados que duran hasta 50 horas consecutivas. Esto ha resultado en interrupciones severas en el suministro de servicios básicos como el agua.
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¿Qué impacto tiene la crisis eléctrica en la salud mental de los cubanos?
La crisis eléctrica ha tenido un impacto devastador en la salud mental de los cubanos. Estudios han mostrado niveles extremadamente severos de depresión, ansiedad y estrés, especialmente entre los jóvenes. La incertidumbre constante y la imposibilidad de llevar una vida normal han contribuido a un deterioro psicológico significativo en la población.
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¿Cuál es el papel del gobierno cubano en esta crisis?
El régimen cubano ha sido criticado por su manejo ineficaz de la crisis eléctrica. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno continúa priorizando el suministro a hoteles y eventos turísticos, mientras que la población sufre cortes prolongados. Esto ha generado indignación y denuncias de maltrato psicológico y desigualdad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.