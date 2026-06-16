Bélgica y Egipto empatan 1-1 en su debut en el Mundial 2026

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Bélgica y Egipto repartieron puntos con un empate 1-1 en su debut mundialista, disputado este lunes en el Lumen Field de Seattle, Washington, en el arranque del Grupo G del Mundial 2026.

Un autogol de Egipto decidió la igualada en un partido que los africanos dominaron durante más de 40 minutos; sin embargo, desaprovecharon una buena oportunidad de lograr su primer triunfo en un mundial, frente a un Bélgica que está lejos de sus mejores días.

El encuentro arrancó con tensión desde el primer cuarto de hora. En el minuto 13, Marwan Attia recibió la primera tarjeta amarilla del partido para Egipto, y apenas un minuto después Timothy Castagne vio la misma cartulina por Bélgica. El tono físico quedó establecido desde el inicio.

Fue Egipto quien se adelantó primero y con autoridad. Al minuto 19, el centrocampista Emam Ashour conectó un disparo contundente tras un pase de Mohamed Salah, para poner el 0-1. El tanto fue descrito como «un auténtico golazo» por varios medios deportivos.

Ashour, de 28 años y figura del Al Ahly SC, firmó así uno de los goles más celebrados de la jornada inaugural del grupo. Los africanos mantuvieron esa ventaja durante toda la primera mitad y buena parte de la segunda, con una defensa ordenada que neutralizó los intentos belgas.

En el minuto 34, Ahmed Fatouh recibió la segunda amarilla para Egipto, acumulando amonestaciones que condicionarían la gestión del equipo en la segunda parte.

Bélgica reaccionó con cambios al inicio del segundo tiempo. Al 56' entró Nicolas Raskin por Castagne, y Maxim De Cuyper sustituyó a Amadou Onana; y al 66' ingresó Romelu Lukaku por Charles De Ketelaere como tercer relevo.

Fue precisamente en ese minuto 66 cuando llegó el empate, pero de la manera más inesperada: el defensa egipcio Mohamed Hany introdujo el balón en su propia portería para igualar el marcador a 1-1. El autogol fue el único tanto belga del partido, lo que resume con claridad las dificultades ofensivas de los Diablos Rojos.

A pesar de dominar la posesión con un 54%, Bélgica no logró superar al portero egipcio con sus propios medios en los 90 minutos. Las estadísticas reflejan un duelo muy igualado: 13 tiros por bando, tres a puerta para cada equipo y dos tarjetas amarillas por lado. Egipto generó más situaciones de córner —siete frente a dos—, evidenciando su capacidad para presionar en campo contrario incluso después de encajar el empate.

En los minutos finales, los dos equipos apostaron por cambios. Al 76', Hamza Abdelkarim entró como sustituto de Mohamed Salah —capitán histórico de Egipto con 33 años y figura del Liverpool— y Zizo por Mostafa Ziko, pero no pudieron desequilibrar. Por el lado belga, en el 86', ingresó Hans Vanake por Kevin De Bruyne y Matías Fernández Pardo por Jeremy Doku, tampoco con fortuna. El marcador no se movió.

Con este resultado, Bélgica y Egipto suman un punto cada uno en el Grupo G del Mundial 2026, mientras que Irán y Nueva Zelanda parten con cero unidades. El formato del torneo clasifica a los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, por lo que ambas selecciones conservan opciones de avance, pero con la obligación de sumar victorias en las próximas jornadas para no depender de otros resultados.

En los próximos partidos del Grupo G, Bélgica enfrentará a Irán, el domingo 21 de junio desde las 4:00 p.m. (hora local), en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles. Mientras que Egipto jugará contra Nueva Zelanda en esa misma fecha, pero a las 10 de la noche, en el BC Place de Vancouver, Canadá.