Cantante cubana lanza contundente mensaje sobre los cubanos desde Miami: «Nosotros podemos con todo»

La cantante cubana Leydi Lach publicó un video en TikTok en el que reflexiona sobre la fortaleza que les da a los emigrantes cubanos haber sobrevivido al sistema de la dictadura, asegurando que quienes han vivido en la isla «pueden con todo» en cualquier lugar del mundo.

En el clip, la artista nacida en La Habana y radicada en Miami arranca con una declaración directa: «Yo soy cubana y les puedo decir que nosotros los cubanos, los que hemos nacido y hemos vivido años en Cuba y sabemos lo que es el sistema de Cuba, decimos que nosotros podemos con todo».

Lach describe la emigración cubana no como una decisión libre, sino como una imposición del régimen: «Nosotros lo hemos tenido que hacer obligatoriamente porque sí, porque para poder vivir en Cuba tienes que ser comunista o tienes que estar callado».

La cantante también señala las consecuencias de disentir: «No puedes expresarte ni puedes decir quién tú eres, lo que sientes y que no estás de acuerdo con el sistema, porque te meten veintipico de años preso».

En el video, Lach traza un retrato crudo de la vida cotidiana en la isla: «No hay electricidad, no hay agua, no hay comida, ahí tienes que sobrevivir, no hay transporte. No hay tiempo para pensar en nada, solo hay tiempo para pensar en cómo tú vas a tener lo básico».

Esa experiencia extrema es, según ella, la que forja la resiliencia del emigrante cubano: «Hemos tenido que ser nuestros propios psicólogos, hemos tenido que crecernos en medio de todas esas dificultades. Cuando salimos de Cuba vamos para adelante, no nos para nadie».

Lach reconoce que la distancia no borra el dolor: «Uno se va de Cuba pero Cuba sigue doliendo, porque tiene familia, porque ves cómo está la situación, porque no te puedes completamente despegar de Cuba aunque te hayas ido».

Lach, que se define públicamente como anticomunista y tiene más de 507,900 seguidores en TikTok, cerró su mensaje con una apuesta por el futuro: «Este es el año de la liberación. Hay que seguir adelante y todo va a salir bien. Nosotros ya nos merecemos una Cuba libre».