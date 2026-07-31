La Diosa: «Mi mayor lujo no es lo que llevo puesto… es la mujer en la que me convertí»

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) compartió este viernes en Instagram una serie de tres fotografías acompañadas de una frase que resume años de transformación personal: «Mi mayor lujo no es lo que llevo puesto… es la mujer en la que me convertí».

Las imágenes la muestran relajada en una tumbona, con un sombrero de cubo blanco de bordes deshilachados, maquillaje elaborado, labios con gloss nude y accesorios de joyería fina.

La publicación concentró cientos de reacciones en pocas horas, con comentarios apuntan directamente al cambio que sus seguidores han seguido de cerca durante los últimos años.

«Increíble el cambio... en todooooo...», escribió uno de ellos, sintetizando lo que muchos expresaron de distintas formas.

Otro seguidor fue más explícito: «Bella. Siempre descubrir la mejor versión de uno mismo es un arte. ¡Y tremenda mujer! En todas las etapas».

«Muy bien por ti, Diosa. Eres una dama elegante y con clase, lo que siempre caracterizó a grandes de la música cubana como Celia Cruz: música popular sin vulgaridad», escribió uno de ellos. Otro lo resumió en pocas palabras: «Perfecto, Diosa… En el fondo lo eras».

La frase elegida por la artista no es casual. Desde 2023, La Diosa ha protagonizado una transformación muy documentada: una cirugía estética en Miami, una manga gástrica con la que perdió varios kilogramos de peso, y una queratopigmentación para cambiar el color de sus ojos a azul.

Pero la reinvención no ha sido solo física, la artista declaró estar «muy orgullosa» de haber cumplido su meta de «bajarle a las polémicas, llegar a trabajar y crecer enfocada».

Hace algunos meses, publicó una reflexión que recorría todas sus versiones públicas: «Me vieron fuerte, me vieron vulnerable, me vieron callejera, me vieron elegante, me vieron madre, me vieron guerrera, me vieron humana», demostrando que aunque ha pasado por varias fases lo más importante es el crecimiento personal.

El mensaje de este viernes llega también tras un capítulo legal cerrado con victoria. En marzo, La Diosa ganó un juicio en Miami contra Armando Labrador, quien la había demandado por presunto incumplimiento de contrato y reclamaba 91,000 dólares vinculados a un auto de lujo.

Mientras muchos esperan ver a esa La Diosa polémica, exaltada, que grita en redes, la artista sigue apostando por enfocarse en su vida, la familia, la música y sus emprendimientos mientras se mantiene cada vez más alejada de los encontronazos que la convertían en el centro de las críticas.