Camila Cabello posa en bikini desde Grecia y deslumbra a sus fans: «Super cubanas esas fotos»

Camila Cabello está viviendo unas vacaciones de ensueño en las islas griegas y no ha dudado en compartirlo con sus millones de seguidores. La cantante cubana publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de varias fotos bajo el título «greece pt. 1» que encendió las redes al instante.
El álbum acumuló más de 877,000 likes en pocas horas, con fans y cuentas verificadas desbordándose en los comentarios.«Super cubanas esas fotos», le comentaron a la intérprete de "Havana", una frase que lo dice todo sobre el espíritu desenfadado y sensual que desprenden las imágenes.
Y es que el cuerpazo de Camila habla por sí solo. En la primera foto aparece en un beach club con el mar Egeo de fondo, los brazos abiertos al cielo, bebida naranja en mano —un Aperol Spritz, todo apunta— y luciendo un bikini gris azulado de triángulo con detalles florales que deja muy poco a la imaginación. Gafas de sol retro, sonrisa de quien no tiene ni un problema en el mundo y listo: imagen perfecta.
El carrusel no se queda ahí. Hay una foto más íntima leyendo un libro apoyada en una pared de piedra blanca con una puerta azul típicamente mediterránea, otra con un vestido azul de crochet con motivos de peces rojos frente a los acantilados de lo que parece Mykonos, y una quinta posando dentro del agua turquesa con el mismo bikini, manos en la frente a modo de visera. También se coló una imagen amasando pan en una cocina rústica, porque Camila es de las que disfruta cada momento del viaje, no solo las playas.
Según medios griegos, la artista está disfrutando de unas vacaciones familiares en Mykonos, con excursiones en yate a Paros y Antiparos, hospedada en la zona de Kalafatis. Un plan de lujo para una estrella que lo merece.
La cantante, nacida en Cojímar, La Habana, el 3 de marzo de 1997, llega a estas vacaciones helenas como soltera: su relación con el empresario Henry Junior Chalhoub llegó a su fin en junio de este año, tras más de un año juntos.
El caption «greece pt. 1» deja claro que esto es solo el comienzo. Habrá más entregas, y a juzgar por lo que ya mostró, los fans están más que listos para la segunda parte.
Preguntas frecuentes sobre las vacaciones de Camila Cabello en Grecia
CiberCuba te lo explica:
¿Dónde está pasando Camila Cabello sus vacaciones de verano?
Camila Cabello está disfrutando de sus vacaciones en las islas griegas, específicamente en Mykonos, con excursiones en yate a Paros y Antiparos. La cantante se está hospedando en la zona de Kalafatis.
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¿Cómo es el estilo de vacaciones de Camila Cabello en Grecia?
Camila Cabello ha compartido fotos que muestran un estilo desenfadado y sensual, disfrutando del mar Egeo y los paisajes mediterráneos. En sus imágenes aparece en un beach club, en la playa, y también realizando actividades como amasar pan en una cocina rústica, mostrando que disfruta de cada momento del viaje.
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¿Qué tipo de contenido ha compartido Camila Cabello sobre sus vacaciones?
Camila Cabello ha compartido un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram bajo el título «greece pt. 1». Las imágenes muestran a la cantante disfrutando del paisaje griego, con atuendos veraniegos como bikinis y vestidos de crochet, y realizando actividades como leer y amasar pan.
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¿Cuál es el estado sentimental actual de Camila Cabello?
Camila Cabello está soltera tras finalizar su relación con el empresario Henry Junior Chalhoub en junio de 2026. La ruptura fue de mutuo acuerdo y se ha caracterizado por la discreción de ambas partes.
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