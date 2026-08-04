Camila Cabello posa en bikini desde Grecia y deslumbra a sus fans: «Super cubanas esas fotos»

Camila Cabello está viviendo unas vacaciones de ensueño en las islas griegas y no ha dudado en compartirlo con sus millones de seguidores. La cantante cubana publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de varias fotos bajo el título «greece pt. 1» que encendió las redes al instante.

El álbum acumuló más de 877,000 likes en pocas horas, con fans y cuentas verificadas desbordándose en los comentarios.«Super cubanas esas fotos», le comentaron a la intérprete de "Havana", una frase que lo dice todo sobre el espíritu desenfadado y sensual que desprenden las imágenes.

Y es que el cuerpazo de Camila habla por sí solo. En la primera foto aparece en un beach club con el mar Egeo de fondo, los brazos abiertos al cielo, bebida naranja en mano —un Aperol Spritz, todo apunta— y luciendo un bikini gris azulado de triángulo con detalles florales que deja muy poco a la imaginación. Gafas de sol retro, sonrisa de quien no tiene ni un problema en el mundo y listo: imagen perfecta.

El carrusel no se queda ahí. Hay una foto más íntima leyendo un libro apoyada en una pared de piedra blanca con una puerta azul típicamente mediterránea, otra con un vestido azul de crochet con motivos de peces rojos frente a los acantilados de lo que parece Mykonos, y una quinta posando dentro del agua turquesa con el mismo bikini, manos en la frente a modo de visera. También se coló una imagen amasando pan en una cocina rústica, porque Camila es de las que disfruta cada momento del viaje, no solo las playas.

Según medios griegos, la artista está disfrutando de unas vacaciones familiares en Mykonos, con excursiones en yate a Paros y Antiparos, hospedada en la zona de Kalafatis. Un plan de lujo para una estrella que lo merece.

La cantante, nacida en Cojímar, La Habana, el 3 de marzo de 1997, llega a estas vacaciones helenas como soltera: su relación con el empresario Henry Junior Chalhoub llegó a su fin en junio de este año, tras más de un año juntos.

El caption «greece pt. 1» deja claro que esto es solo el comienzo. Habrá más entregas, y a juzgar por lo que ya mostró, los fans están más que listos para la segunda parte.