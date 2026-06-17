Austria vence 3-1 a Jordania en el Mundial 2026 con goles de Schmid, Arnautović y un autogol jordano

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Austria arrancó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 ante Jordania este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el partido inaugural del Grupo J.

Romano Schmid abrió el marcador en el minuto 20 con un disparo que adelantó a los austriacos en el marcador, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso.

El inicio del segundo tiempo trajo el empate: Ali Olwan anotó para Jordania en el minuto 50 y puso el 1-1 en el marcador.

Austria respondió con tres cambios simultáneos en el minuto 59 —salieron Phillipp Mwene, Xaver Schlager y David Alaba para dar paso a Paul Wanner, Carney Chukwuemeka y Kevin Danso—, una renovación que revitalizó al equipo centroeuropeo.

El tanto que devolvió la ventaja a Austria fue protagonista de una larga revisión del sistema de videoarbitraje: el gol de Marko Arnautović fue anulado en el minuto 67 por posible mano y nuevamente invalidado en el 68 por falta, pero finalmente confirmado en el minuto 70 tras una doble revisión, estableciendo el 2-1.

Arnautović había ingresado al campo en el descanso en sustitución de Sasa Kalajdzic, quien abandonó el terreno de juego lesionado en el minuto 45.

El tercer gol llegó en el minuto 76 mediante un autogol del defensor jordano Y. Al Arab, que cerró el marcador definitivo en 3-1.

Marcel Sabitzer recibió tarjeta amarilla en el minuto 77, la única amonestación del encuentro.

En cuanto a las estadísticas, Austria dominó la posesión con 63% frente al 37% de Jordania, aunque los jordanos fueron ligeramente superiores en tiros totales —11 contra 10— y en disparos a puerta —cuatro contra tres—, lo que refleja un partido más disputado de lo que indica el resultado final.

Con estos tres puntos, Austria queda segunda en el Grupo J con la misma puntuación que Argentina, aunque por detrás en diferencia de goles (+2 frente a +3), después de que los argentinos golearan 3-0 a Argelia ese mismo día con hat-trick de Lionel Messi.

Jordania, que debuta en su primera Copa del Mundo de la historia, y Argelia quedan con cero puntos tras la primera jornada.

Los próximos compromisos de Austria en la fase de grupos serán ante Argentina el 22 de junio en el AT&T Stadium y ante Argelia el 27 de junio en el Arrowhead Stadium, dos citas que definirán si los austriacos logran avanzar a la siguiente ronda del torneo.