Conmoción en Holguín por el hallazgo de un cadáver en un río

Vídeos relacionados:

El hallazgo del cadáver de un hombre en el río que atraviesa la calle Aguilera, en el municipio cabecera de Holguín, generó conmoción entre los vecinos del área y una intensa reacción en redes sociales, donde la publicación de la cantante Noétt Blanco concentró decenas de testimonios de residentes que presenciaron el operativo policial.

Según múltiples comentarios de vecinos, el cuerpo fue encontrado en la calle Unión, entre Aguilera y Arias, cerca del mercado Garayalde y el Ateneo de Holguín.

Redes Sociales

Una residente que pasó por el lugar lo confirmó de primera mano: «Sí es cierto, yo hoy pasé por ahí y estaba la policía y mucha gente. Dijeron que habían encontrado un hombre muerto. Eso fue calle Aguilera, por donde pasa el río, es en Holguín», escribió Manuela Pupo Álvarez en los comentarios del post.

La causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente. Un usuario que aseguró conocer a la víctima sugirió que se trataba de un hombre que «tomaba mucho» y que probablemente se resbaló y cayó al río en estado de embriaguez.

Sin embargo, otro comentarista cuestionó esa versión: «No entiendo, ¿y por qué publicaron el cuerpo en una bolsa de nailon?», preguntó Ania Tamayo Rodriguez, sembrando dudas sobre si se trató de un accidente o algo más.

Un usuario identificó al fallecido como Mauro Flores, aunque esta información no ha sido verificada por ninguna fuente oficial.

El hallazgo no es un hecho aislado. La usuaria Eliedesma Garcia señaló que «hace unos días encontraron muerto a un hombre cerca de la molienda, ahora a este», mientras que Ana Bonet advirtió: «Ayer fue lo mismo, otra persona muerta. ¿Dónde están las autoridades, Dios mío?»

El caso también evocó un antecedente sin resolver: Mary Anne PCarralero recordó al «hombre que encontraron en el río del reparto Luz y nunca se supo qué pasó realmente».

La indignación de los vecinos apunta directamente a las prioridades de las autoridades. «Las autoridades vigilando las motorinas que andan sin licencia y los vendedores de comida. Cada día aumentan los asaltos y los hechos vandálicos. No se puede salir», denunció Laydelin Torres Pérez, quien también lamentó que los apagones nocturnos obligan a la población a recluirse mientras la inseguridad crece.

Este hallazgo se suma a una cadena de hechos violentos registrados en la provincia en los últimos meses.

En marzo de 2026, las autoridades detuvieron a sospechosos de un homicidio en el parque Los Tiempos de Holguín vinculado al robo de una moto eléctrica.

De igual forma, en abril de 2025 un joven fue asesinado a machetazos al salir de una fiesta en Báguanos.

Además, en diciembre de 2024, un hombre murió ahogado en el río de Sagua de Tánamo y su cuerpo fue hallado tres días después.

Cuba no publica estadísticas oficiales de criminalidad, lo que impide verificar de forma independiente la magnitud real de la violencia.

Muchos casos circulan únicamente por redes sociales, sin confirmación oficial ni seguimiento judicial público, como parece ocurrir también con este nuevo hallazgo en la calle Aguilera.

«Qué triste, todo lo que se está viviendo. Ahorita ya es normal encontrarse con una persona muerta en las calles de Holguín», resumió Laydelin Torres Pérez, con una frase que refleja la desesperanza de quienes viven en la ciudad.