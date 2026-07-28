El dramático rescate de un cubano en alta mar a un hombre y dos niños quedó grabado en video: "¡No veo al otro!"

Un cubano identificado como Carlos Fong rescató a un padre y sus dos hijos menores de edad que estaban siendo arrastrados por una fuerte corriente marina, en un operativo que él mismo documentó en tiempo real desde su embarcación de pesca y publicó en su cuenta de TikTok el 21 de julio.

Los tres videos que Fong subió a la plataforma en menos de dos minutos muestran la desesperación del rescatista mientras lucha contra una corriente tan intensa que el motor de su bote apenas lograba avanzar. En las imágenes se escucha su angustia al no localizar a uno de los menores: «No veo el otro niño. Familia, no veo el otro niño. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está llegando a la orilla porque tiene flotador».

En el segundo clip, Fong consigue sacar a los niños del agua mientras advierte a sus seguidores: «Falta una, falta uno y esto no avanza, fíjate la corriente que hay, familia, y falta una niña, ya hay un corrientón aquí que se ahoga si no lo traigo».

El tercer video, ya con las tres víctimas a salvo, revela un detalle que dimensiona la gravedad de la situación: el padre estaba empujando a sus dos hijos porque ya no tenía fuerzas para mantenerse a flote por sí mismo. «O sea que él estaba empujándolo porque no podía más. Sus dos hijos», explicó Fong.

Al confirmar que todos sobrevivieron, el pescador cubano cerró con una mezcla de alivio y humor: «Mira la pesquería de hoy, pescamos personas». Antes de despedirse, lanzó una advertencia directa: «Familia, para que vea que es peligroso meterse con corriente».

Los tres videos acumularon más de 150,000 visualizaciones combinadas en TikTok, con el segundo clip superando las 57,100 vistas y el tercero concentrando el mayor nivel de interacción relativa.

El rescate de Fong se suma a una serie de actos heroicos protagonizados por cubanos en el mar en años recientes. En octubre de 2025, el médico Yaismel Corrada Valdés se lanzó al mar en Pinar del Río para asistir a un pescador atacado por un tiburón.

En noviembre de 2020, el salvavidas cubano Darián Oscar Leonard Pino murió ahogado en Cayo Coco tras rescatar a cuatro turistas rusos arrastrados por la corriente. En junio de 2023, Ariel Romero Velázquez falleció en Miami Beach mientras intentaba salvar a una niña de 11 años y a su padre.

A diferencia de esos casos, el rescate de Carlos Fong tuvo un desenlace completamente exitoso: las tres víctimas sobrevivieron. «Gracias a Dios pudimos salvarla, gracias, gracias a eso. Bendiciones familia», dijo el pescador al concluir el operativo.