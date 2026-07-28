Tragedia en Santiago de Cuba: Muere adolescente de 15 años tras caer de un puente

Un adolescente de 15 años falleció este lunes en Santiago de Cuba tras caer desde un puente ubicado en la Carretera de la Refinería, a la altura del kilómetro dos y medio, en circunstancias que aún se investigan.

Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de la filial de la Cruz Roja, identificó a la víctima como Richard Manuel Saldívar Ramos, vecino del reparto Vista Hermosa.

Según explicó Arias, algunos testigos aseguraron que el adolescente sufrió una aparente convulsión mientras se encontraba sobre el puente, lo que habría provocado que cayera al agua.

El reporte preliminar señala como causa de muerte un ahogamiento por sumersión. Peritos investigan el hecho para esclarecer con precisión lo ocurrido.

El Destacamento de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Cuba fue la primera unidad en responder al incidente.

Arias aclaró expresamente que se trata de «información preliminar», por lo que podrían conocerse nuevos detalles a medida que avance la investigación.

Esta muerte se suma a una cadena de accidentes fatales en cuerpos de agua y estructuras elevadas que han golpeado a Santiago de Cuba y otras provincias en los últimos meses.

En marzo último, un ciclista de 38 años murió al caer del puente de San Juan en Altavista, sobre la carretera de Siboney, en circunstancias similares.

Dos meses después, una comunidad de Las Tunas lloró la muerte de un menor de 15 años encontrado sin vida en la provincia.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Central azucarero del municipio, luego de una intensa búsqueda realizada por familiares, amigos y vecinos.

En junio, el cuerpo de un joven de 23 años fue recuperado en el litoral de Chivirico, municipio de Guamá, por técnicos del mismo destacamento de rescate.