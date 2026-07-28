Tragedia en Santiago de Cuba: Muere adolescente de 15 años tras caer de un puente

Un adolescente de 15 años falleció este lunes en Santiago de Cuba tras caer desde un puente ubicado en la Carretera de la Refinería, a la altura del kilómetro dos y medio, en circunstancias que aún se investigan.
Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de la filial de la Cruz Roja, identificó a la víctima como Richard Manuel Saldívar Ramos, vecino del reparto Vista Hermosa.
Según explicó Arias, algunos testigos aseguraron que el adolescente sufrió una aparente convulsión mientras se encontraba sobre el puente, lo que habría provocado que cayera al agua.
El reporte preliminar señala como causa de muerte un ahogamiento por sumersión. Peritos investigan el hecho para esclarecer con precisión lo ocurrido.
El Destacamento de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Cuba fue la primera unidad en responder al incidente.
Arias aclaró expresamente que se trata de «información preliminar», por lo que podrían conocerse nuevos detalles a medida que avance la investigación.
Esta muerte se suma a una cadena de accidentes fatales en cuerpos de agua y estructuras elevadas que han golpeado a Santiago de Cuba y otras provincias en los últimos meses.
En marzo último, un ciclista de 38 años murió al caer del puente de San Juan en Altavista, sobre la carretera de Siboney, en circunstancias similares.
Dos meses después, una comunidad de Las Tunas lloró la muerte de un menor de 15 años encontrado sin vida en la provincia.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Central azucarero del municipio, luego de una intensa búsqueda realizada por familiares, amigos y vecinos.
En junio, el cuerpo de un joven de 23 años fue recuperado en el litoral de Chivirico, municipio de Guamá, por técnicos del mismo destacamento de rescate.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes fatales en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué le sucedió al adolescente de 15 años en Santiago de Cuba?
El adolescente de 15 años murió tras caer de un puente en la Carretera de Refinería, en Santiago de Cuba. Según testigos, sufrió una convulsión que provocó su caída al agua, y la causa preliminar de muerte es ahogamiento por sumersión.
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¿Por qué ocurren tantos accidentes fatales en Santiago de Cuba?
Los accidentes fatales en Santiago de Cuba reflejan una grave ausencia de infraestructura de seguridad y vigilancia en zonas de riesgo, especialmente en cuerpos de agua y estructuras elevadas. La falta de medidas preventivas por parte del Estado cubano es un factor crucial en estos incidentes.
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¿Cómo responden las autoridades cubanas ante estos accidentes?
Las autoridades cubanas suelen no emitir comunicados oficiales tras este tipo de tragedias, lo que es una práctica habitual en la Isla. La falta de comunicación oficial contribuye a la incertidumbre y al descontento social ante la gestión de estos eventos.
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¿Qué medidas podrían reducir los accidentes en Santiago de Cuba?
Mayor señalización y vigilancia en zonas de riesgo son medidas necesarias para reducir los accidentes en Santiago de Cuba. Además, la implementación de infraestructuras de seguridad adecuadas podría prevenir situaciones trágicas como las recientes muertes por ahogamiento y caídas.
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